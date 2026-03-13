Mi cuenta

+Deportes

Carabela de Plata para Álvaro Carreras

El futbolista del Real Madrid superó en la votación final a la kayakista Marta Canosa y al baloncestista Alberto Abalde

Juan Quijano
Juan Quijano
13/03/2026 02:19
Auditorio de Ferrol Gala del Deporte
la hermana del premiado recogió el galardón
Daniel Alexandre
El futbolista Álvaro Fernández Carreras inscribió por primera vez su nombre en la nómina de ganador de la Carabela de Plata, el premio que distingue al mejor deportista de Ferrol, en este caso de la temporada 24/25. El lateral izquierdo del Real Madrid se llevó el premio principal de la trigésimo primera edición de la Gala do Deporte Ferrolán al sumar 15 puntos en una ajustada votación final –y no exente de tensión por los fallos en el recuento– y quedar por delante de la kayakista Marta Canosa Maceiras, que consiguió 14 puntos y el baloncestista Alberto Abalde Díaz, que se quedó con 13.

La elección del mejor deportista de Ferrol puso el punto final a una gala presentada por el periodista Paulo Alonso y en la que se desveló la decisión tomada por un jurado formado por periodistas locales (Juan Quijano, Diario de Ferrol; Elba de la Barrera, La Voz de Galicia; Raúl Salgado, Cadena SER y EFE; Juan Galego, Televisión de Ferrol y Metro FM; y Adán Puentes, Galicia Ártabra), técnicos deportivos (Jorge Rivas, UDC); y presidido por el concejal de Deportes de la ciudad naval, Ricardo Aldrey. 

Paula, hermana del distinguido, fue la encargada de recoger de manos del alcalde, José Manuel Rey Varela la Carabela de Plata antes de trasladar las palabras de Álvaro explicando su orgullo por este reconocimiento e insistiendo en la importancia que la familia ha tenido en su carrera. 

Antes, la fiesta del deporte ferrolano dio cuenta de la buena salud que tiene en una ceremonia que se desarrolló en un abarrotado Auditorio de la ciudad naval. El acto, amenizado por las tres actuaciones de la cantante Nuria Boreal, sirvió para repartir algo menos de 60 menciones a los mejores de las casi cuarenta especialidades que fueron distinguidas por sus logros a lo largo de la temporada 24/25 y recibieron el aplauso de los presentes cuando subieron al estrado. 

Pero, además de los mejores de cada especialidad, también hubo tiempo de distinguir a personas o clubes que hubiesen tenido un papel destacado en los últimos meses –por ejemplo, se premió a las escuadras que subieron de nivel en sus disciplinas–. También a las que se consideran como las mejores promesas del deporte local por su proyección, esos que dentro de unos años darán más alegrías. 

Tanto el alcalde de la ciudad, José Manuel Rey Varela, como el concejal de Deportes, Ricaro Aldrey, reconocieron en sus discursos la importancia de que el deporte tiene para una ciudad como la de Ferrol. En este sentido insistieron en su voluntad de modernizar las instalaciones de cara a la próxima construcción de la llamada Ciudad del Deporte. 

