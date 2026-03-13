Bruno Castro, a por un nuevo título nacional, ahora en la prueba estatal sub 18

Vigo, Castro y Castiñeira Cedida

Bruno Castro Pereira –Coruña Comarca– ejerce de abanderado de una representación local en el Nacional sub 18 en pista cubierta, en la que el ferrolano estará acompañado en este grupo local por sus compañeras de entidad Adriana Castiñeira de Castro y Lola Vigo González y por los integrantes del Atletismo Narón Pablo Vázquez Maiztegui y Lois Corral Mosquera.

Castro llega como líder en el ranking nacional y favorito parra hacerse con el oro en el concurso de triple salto, con un mejor registro de 14,83 metros, sumándolo así al título sub 16 del pasado año. Además, peleará por estar entre los mejores en longitud. Con opciones también de estar entre esos mejores figuran el naronés Vázquez y asimismo una Castiñeira que hace doce meses ya fue finalista.