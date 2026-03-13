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Belén Toimil regresa a un círculo en el que siguió haciendo historia

La lanzadora de Mugardos abre la campaña al aire libre en una Copa de Europa de Nicosia en la que consiguió el bronce

Miriam Tembrás
Miriam Tembrás
13/03/2026 20:50
La local, en la competición chipriota del pasado año
Cedida
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Si en pista cubierta la República Checa es talismán de Belén Toimil, al aire libre es la arena de Nicosia en la que mejor se desenvuelve la mugardesa Belén Toimil. La lanzadora local regresa a ese círculo en el que el pasado año escribió una nueva línea en el atletismo español. Y es que con el bronce firmado en esta Copa del Mundo, la de la villa se convirtió en la primera atleta nacional en subirse al cajón en este tipo de trofeos. 

Toimil regresa a esta competición chipriota, que repite localización, a la espera, sin duda, de repetir presencia en el cajón. Un foco que en aquella ocasión alumbraba al tercer escalón. Ese conseguido merced a su mejor tiro de 17,37 metros.

La de Mugardos comenzará a andar este nuevo camino este sábado a las 13.50 horas, en un concurso con trece participantes y en el que parte con la quinta mejor marca de este ejercicio –17,80–, mejorando, incluso, esos guarismos que hace un año le dieron este metal cobrizo. Un cifra logrado, precisamente, en ese otro escenario talismán, Nehvizdy, hace pocas semanas. Eso sí, todavía en pista cubierta.

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