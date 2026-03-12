Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
+Deportes

Miriam Casillas se prepara para la clasificación olímpica en Lanzarote

La del Triatlón Ferrol toma la salida de una Copa del Mundo en la que podría estar también el cedeirés Damián Suárez

Redacción
12/03/2026 18:53
Casillas, celebrando su primer triunfo en un trofeo mundial
Casillas, celebrando su primer triunfo en un trofeo mundial
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

La campaña para la olímpica del Triatlón Ferrol Miriam Casillas comienza este fin de semana y lo hace con su presencia en la Copa del Mundo de Lanzarote. La pacense inicia la escalada en el nuevo ciclo de clasificación olímpica –que se abre en mayo–, si bien, de inicio, ya tuvo que cambiar su plan original, puesto que debito a la guerra en Oriente Medio no se celebran las Series Mundiales de Abu Dhabi –su debut en este calendario será en abril en Uzbekistán–. Así, este será el pistoletazo de salida para una Casillas que se planta en el pontón de salida como la única española en el “top 20” mundial

Marta Pintanel o Noelia Juan son otros de los nombres españoles en liza en esta prueba, y también aspirantes a plaza olímpica en Los Ángeles. Casillas tomará la salida el sábado a las 17.00 horas –horario peninsular español– en una prueba sprint –750 metros de natación, 20 kilómetros de ciclismo y cinco de carrera a pie–. Un trofeo en el que podría estar también el cedeirés Damián Suárez. El de la villa se encuentra en la lista de espera de esta cita –el deportista se encuentra entrenando en la isla con el grupo de Gómez Noya–, en la que también está Jarno Pousada, a la espera de alguna baja.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

El ferrolano, con su primera medalla en la competición de Sabadell

Los años le sientan bien al júnior Nico Astigarrabía
Miriam Tembrás
Cabaleiro y López

Maca Cabaleiro y Lino López charlan con el alumnado del CIFP Rodolfo Ucha
Redacción
Casillas, celebrando su primer triunfo en un trofeo mundial

Miriam Casillas se prepara para la clasificación olímpica en Lanzarote
Redacción
Iria Jarama, con la indumentaria del combinado estatal

La remera del San Felipe Iria Jarama, gran baza local para repetir en la selección
Redacción