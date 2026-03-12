Miriam Casillas se prepara para la clasificación olímpica en Lanzarote

Casillas, celebrando su primer triunfo en un trofeo mundial Cedida

La campaña para la olímpica del Triatlón Ferrol Miriam Casillas comienza este fin de semana y lo hace con su presencia en la Copa del Mundo de Lanzarote. La pacense inicia la escalada en el nuevo ciclo de clasificación olímpica –que se abre en mayo–, si bien, de inicio, ya tuvo que cambiar su plan original, puesto que debito a la guerra en Oriente Medio no se celebran las Series Mundiales de Abu Dhabi –su debut en este calendario será en abril en Uzbekistán–. Así, este será el pistoletazo de salida para una Casillas que se planta en el pontón de salida como la única española en el “top 20” mundial.

Marta Pintanel o Noelia Juan son otros de los nombres españoles en liza en esta prueba, y también aspirantes a plaza olímpica en Los Ángeles. Casillas tomará la salida el sábado a las 17.00 horas –horario peninsular español– en una prueba sprint –750 metros de natación, 20 kilómetros de ciclismo y cinco de carrera a pie–. Un trofeo en el que podría estar también el cedeirés Damián Suárez. El de la villa se encuentra en la lista de espera de esta cita –el deportista se encuentra entrenando en la isla con el grupo de Gómez Noya–, en la que también está Jarno Pousada, a la espera de alguna baja.