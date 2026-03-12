Los años le sientan bien al júnior Nico Astigarrabía

El ferrolano, en la piscina catalana Cedida

Cambia de categoría, pero el internacional Nico Astigarrabía no cambia su presencia entre los mejores. El internacional del Marina Ferrol dio su primer golpe sobre la mesa en el Campeonato de España júnior y absoluto, en piscina de 50 metros, que desde el miércoles se disputa en Sabadell.

No le hizo falta calentar mucho al ferrolano, que ya en su primera salida al agua catalana avisó de sus intenciones al hacerse con el título nacional júnior en 200 braza en la franja de dieciséis años de edad. El canterano de Batallones paró el cronómetro en 2:21.45, firmando asimismo la mejor marca gallega de su franja de edad, después de realizar un último largo espectacular y ganarle la batalla a Luis Anaya –Axarquía– al que aventajó en décimas de segundo.

El nadador ferrolano no pudo abrir de mejor manera una competición estatal en la que asimismo cuenta con opciones en las otras distancias de braza, 50 y 100 metros. Y cerca de esta cajón terminó el también ferrolano Sergi Navarro –Natación Ferrol–, en su caso en su primer año sénior, consiguiendo una meritoria quinta plaza en el grupo absoluto joven –sub 20 y menores sin ser júnior– en la cita de 50 metros espalda, firmando la decimotercera plaza en la general conjunta absoluta al ser cuarto en la final B.

Navarro metió una marcha más el jueves con su salida al agua en el doble hectómetro –y todavía le queda el 100 en su programa–, en el que el trabajo se transformó en su clasificación para la final A –siendo octavo–, con una presencia entre los mejores demostrando que, asimismo en esta categoría, puede estar bajo el foco. También debutaron en esta competición estatal su compañero Miguel Graña, quedando fuera de las finales en 200 braza. Un pase que tampoco pudo lograr Daniel Meizoso –Náutico de Narón– en 50 espalda, ambos júnior.