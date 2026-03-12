La remera del San Felipe Iria Jarama, gran baza local para repetir en la selección

Iria Jarama, con la indumentaria del combinado estatal Cedida

La representación local en la búsqueda por entrar en la selección española tiene este fin de semana una nueva parada, en esta ocasión para acceder al combinado estatal de remo olímpico. Será la integrante del Club San Felipe Ferrol Iria Jarama la que entre en liza en el Open de Primavera de Banyoles, en el que se ponen en juego las plazas para diferentes citas internacionales.

La de Sada, que precisamente tiene su centro de entrenamiento en la lámina de agua gerundense, competirá en la regata de skiff absoluto. Serán las dos primeras clasificadas las que entren en el grupo estatal, teniendo opciones también la tercera en caso de que la diferencia con la segunda sea menor o igual a tres segundos. Asimismo, esta tabla servirá para conformar el dos sin timonel.