Todo listo para la fiesta del deporte ferrolano

Imagen de todos los premiados de la pasada edición de la Gala do Deporte Ferrolán Jorge Meis

Después de meses de preparación, Ferrol ya está preparado para celebrar su Gala do Deporte. Otro año más, el Auditorio Municipal acogerá, a partir de las 19.00 horas, este evento en el que se galardonarán a muchos deportistas por su rendimiento en las distintas disciplinas que practican.

Y es que todas las personas que presentaron sus candidaturas no sólo asombraron a nivel local o autonómico, sino que lo hicieron en España, Europa e incluso en el mundo. En concreto, en esta Gala do Deporte se premiarán a 56 personas de 36 modalidades distintas, lo que indica el enorme potencial que hay en la ciudad. Además, todo ello será sin contar con los premios a mejor promesa, las menciones honoríficas del jurado o el premio gordo: la Carabela de Plata.

Hasta el momento, hay varios premios que ya se conocen como todos los ganadores de las diferentes modalidades. Entre ellos, habrá muchos nombres que suenen a todos los habitantes de Ferrol y otros que todavía no lo hacen tanto, pero todo a buen seguro que a partir de ese momento los reconocerán. De igual manera, también se sabe quiénes serán designados como mejores promesas. Este año ese premio recalará en la karateka María Ventureira y el nadador Nicolás Astigarrabia.

Asimismo, también se dieron a conocer las menciones que el jurado va a otorgar. Como no podía ser de otra manera, O Parrulo Ferrol recibirá hasta un total de tres. La primera es por haber conseguido ese ansiado ascenso a la Primera División de fútbol sala. También consigue otra por el Campeonato de España que ganó el Housefulness Gadesport O Parrulo y por el subcampeonato estatal del Prink O Parrulo Ferrol.

Además, al igual que el año pasado, el Baxi Ferrol será homenajeado en la gala. En esta ocasión, conseguirá este galardón por sus grandes éxitos entre los que destaca la medalla de plata la Eurocup. El Racing de Ferrol, por su parte, asimismo será mencionado gracias al ascenso de su equipo juvenil a División de Honor, al igual que el Club de Remo A Cabana por su pleno de victorias en la Liga Gallega B y su posterior ascenso a la Liga A de la disciplina. Así, el Basketmi Ferrol, por su compromiso con el deporte adaptado, o el Basket Ferrol, como mejor club de base de baloncesto, serán premiados.

De manera individual, también tendrán su reconocimiento Pedro Osorio, que se convirtió en uno de los mejores mediofondistas de España; Miriam Casillas, referente del triatlón estatal; la ajedrecista Inés Prado; Diego Niebla, por su campeonato de Europa; Nacho García, por su dedicación al deporte formativo y el ascenso con el juvenil del Racing y a Sheila González, por su trayectoria. Eso sí, la Carabela de Plata, todavía no tiene ganador. En la terna están Marta Canosa, ganadora del año pasado, Álvaro Carreras, futbolista del Real Madrid, y Alberto Abalde, jugador del Real Madrid de baloncesto. Los tres han hecho méritos suficientes para vencer, pero sólo uno podrá hacerlo. Para conocer quién se lleva el premio gordo habrá que esperar hasta el final de una gala emocionante.