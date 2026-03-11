Mi cuenta

Manita de títulos nacionales para el naronés Iago Fuertes

El local consiguió su quinto oro con el Fitpoint de Mallorca en la cita balear

Redacción
11/03/2026 20:09
El naronés Iago Fuertes suma y sigue. El deportista local consiguió completar la “manita” de títulos nacionales y lo hizo vistiendo, una vez más, la indumentaria del Fitpoint de Mallorca

El medallista mundial y su club disputaron en casa una prueba nacional en la que Fuertes formó con Mauro Hoyos, Diego Rivas y Javier Infantes en los tres duelos disputados y ganados. El primero en cuartos ante el +Espádel Mérida B (2-1) para acceder a una semifinal también con triunfo ante el Valencia Rookies, por igual marcador.

En el choque por el oro, Fuertes y su equipo se vieron las caras con el Mérida A, ambos partiendo como segundo y primer cabeza de serie, respectivamente, con un marcador de 3-0 a favor para sumar su quinto entorchado estatal y confirmando su buen estado de forma.

