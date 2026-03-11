La versatilidad de Blanca Hermida le da un oro y un récord

La local, con sus dos preseas Cedida

Poco se le resiste a una Blanca Hermida que viene de demostrar su versatilidad en el pasado Campeonato de España máster de fondo disputado en Las Palmas de Gran Canaria.

La integrante del Natación Ferrol sigue elevando su techo y en esta ocasión lo hizo en la distancia de 3.000 metros libre. Como única representante local en aguas canarias, Hermida quiso y pudo abrir por todo lo alto su participación en este Estatal. Y lo hizo no sólo consiguiendo el título nacional +45 años en esta prueba, sino haciéndolo batiendo el récord de España para dejarlo en 41:13.96, con la segunda clasificada a más de tres minutos, y bajando el registro estatal en más de un minuto.

Un oro y un golpe sobre la mesa a los que la nadadora local añadió otra gesta. Hermida se colgó la plata en la competición de 800, a décimas de un título logrado por Ángela Cerdán –Petrer– con 10:35 para la ganadora y 10:35.09 para la local. Eso sí, estas cifras dan a la del Ferrol un nuevo récord, en esta ocasión de carácter autonómico.