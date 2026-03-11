Éxitos locales en la primera prueba de la Liga Gallega

Dos participantes del Remo Ares antes de que empezase la acción Cedida

Después de varios meses de parón, por fin arrancó la primera jornada de la Liga Gallega de remo olímpico y lo hizo con Castrelo de Miño como su lugar de estreno. Ahí, la delegación local, compuesta por el Remo San Felipe y el Remo Ares cuajó una gran actuación, logrando varios podios.

La competición comenzó de la mejor manera con las victorias del San Felipe gracias a José Cancio y David Pena, y de Jennifer Pazos y Lola Viguera, en la categoría alevín. Además, Mario Díaz y Tristán Rascado, finalizaron en el segundo puesto. La cosa continuó de igual manera con el triunfo de Sofía Alvaré.

A continuación, llegó un cuarto puesto de la dupla del Ares compuesta por Claudia Varela y Paula Bellón, en juvenil, que se quedaron a nada del podio. Un lugar al que volvió la comarca con la victoria de Julia Casal, Vega Fernández, Julia Fernández y Julieta Filgueira, así como con los segundos puestos, en la categoría absoluta, de Cristina Rodríguez y Diego Barcia y Jacobo Bastida. Sin duda, un gran forma de cerrar la prueba.