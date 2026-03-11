Mi cuenta

Éxitos locales en la primera prueba de la Liga Gallega

Las embarcaciones del San Felipe y del Ares cuajan un buen papel en la competición de remo olímpico dirimida en Ourense

Redacción
11/03/2026 19:56
Dos participantes del Remo Ares antes de que empezase la acción
Dos participantes del Remo Ares antes de que empezase la acción
Cedida
Después de varios meses de parón, por fin arrancó la primera jornada de la Liga Gallega de remo olímpico y lo hizo con Castrelo de Miño como su lugar de estreno. Ahí, la delegación local, compuesta por el Remo San Felipe y el Remo Ares cuajó una gran actuación, logrando varios podios. 

La competición comenzó de la mejor manera con las victorias del San Felipe gracias a José Cancio y David Pena, y de Jennifer Pazos y Lola Viguera, en la categoría alevín. Además, Mario Díaz y Tristán Rascado, finalizaron en el segundo puesto. La cosa continuó de igual manera con el triunfo de Sofía Alvaré. 

A continuación, llegó un cuarto puesto de la dupla del Ares compuesta por Claudia Varela y Paula Bellón, en juvenil, que se quedaron a nada del podio. Un lugar al que volvió la comarca con la victoria de Julia Casal, Vega Fernández, Julia Fernández y Julieta Filgueira, así como con los segundos puestos, en la categoría absoluta, de Cristina Rodríguez y Diego Barcia y Jacobo Bastida. Sin duda, un gran forma de cerrar la prueba. 

Bateles

En la doble jornada vivida el fin de semana pasado entre Muros y Ribeira, las embarcaciones comarcales cosecharon múltiples éxitos, demostrando que Ferrolterra sigue siendo una potencia. Por ejemplo, el equipo alevín del Ares compuesto por Noelia López, Gaia Varela, Alejandro Novo, Gael Toimil y Noelia Varela conquistó un doblete dorado, al igual que hicieron Adrián Calvo, Álvaro González, Mateo Gómez, Diego Freire y Asier Barro (Remo A Cabana), en cadete. Mientras que los del Club del Mar de Mugardos (Unai Rivas, Samuel Pereira, Iago Silvar, Xavier Reborido y Sara Bueno), así como Lara Freire, Lara Rodríguez, Carmen Sanz, Uxía Iglesias y Carla Fernández (A Cabana) cosecharon un oro y un plata en estas dos competiciones. De igual manera, hubo más preseas locales en un certamen autonómico que sigue en crecimiento.

