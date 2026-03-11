El Pontedeume deja escapar el triunfo en casa y el Narón se resarce en la pista de Fene

Hugo Piñón celebrando un triunfo de los suyos Cedida

Muchas de las opciones, si bien no todas, del Dispesan Café Pontedeume para seguir cimentando su presencia en la final a cuatro de Segunda pasaban por dos factores que, desgraciadamente, no se pudieron dar en su segundo duelo en esta etapa por el título. Los de Deus no consiguieron retener los puntos en casa y, además, se los “dieron” a un rival directo como es el Seis do Nadal (24-27).

Y es fue en un choque en el que “nos liamos nosotros solos. Teníamos el partido controlado, nos empezaron a coger ventaja y se fueron”, así de simple resumía el preparador local el traspié de los suyos.

Una derrota en la que también influyeron las lesiones de Mario González y Marcos Fraga, que a penas pudieron participar en la segunda parte. Dos duras bajas en primera línea que supo aprovechar el grupo de Coia. “Se fueron creciendo especialmente desde la defensa”, señala Deus, que asimismo destacó la actuación del meta visitante en la victoria de los suyos.

Los eumeses visitan ahora al Moaña, con el que están empatados a puntos, al igual que con el citado Seis do Nadal. Mientras, el Ojo de Nómada Narón se resarció de su derrota inicial en el grupo por la permanencia. Los de Basoa se impusieron al Miño (28-20) en un duelo ganado más por corazón que por calidad.

Un triunfo celebrado en un lleno San Valentín, si bien en la primera mitad los errores de lanzamiento colocaron un inquietante 10-12 en el electrónico. Llegaron fantasmas pasados que los amarillos ahuyentaron rápido con una reacción a base de trabajo. Un trabajo que esperan también los lleve al triunfo ante el Lavadores.