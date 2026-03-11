Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Taekwondo

El Club Kang suma varios podios en el Campeonato Autonómico de promesas

El equipo fenés consiguió cuatro oros, tres platas y tres bronces

Redacción
11/03/2026 19:59
Integrantes del club Kang
Integrantes del club Kang
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El Club Kang demostró que el taekwondo es una disciplina que está creciendo a pasos agigantados en la comarca. En el paso Campeonato Gallego de promesas de esta disciplina, la entidad fenesa, que participó con quince deportistas, cosechó cuatro oros, tres platas y tres bronces. Además, estas preseas llegaron en diferentes categorías. 

Así, en infantil Lucas Tembrás, obtuvo un metal plateado, al igual que Oliver Villar (cadete) y Sara Paz (júnior). Mientras tanto, los oros fueron a parar a Inés Gómez (precadete), Linda Vélez y Paula Seijas (júnior) y Anne Varela (absoluto). Por último, los cadetes Thiago García, Nico Blanco y Claudia Martínez lograron los bronce. De igual manera, el resto de sus compañeros realizaron un gran Campeonato Gallego.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Hugo Piñón celebrando el triunfo de los suyos

El Pontedeume deja escapar el triunfo en casa y el Narón se resarce en la pista de Fene
Miriam Tembrás
La local, con sus dos preseas

La versatilidad de Blanca Hermida le da un oro y un récord
Redacción
Imagen de todos los premiados de la pasada edición de la Gala do Deporte Ferrolán

Todo listo para la fiesta del deporte ferrolano
Redacción
Fuertes, durante la competición insular

Manita de títulos nacionales para el naronés Iago Fuertes
Redacción