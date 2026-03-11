El Club Kang suma varios podios en el Campeonato Autonómico de promesas

Integrantes del club Kang Cedida

El Club Kang demostró que el taekwondo es una disciplina que está creciendo a pasos agigantados en la comarca. En el paso Campeonato Gallego de promesas de esta disciplina, la entidad fenesa, que participó con quince deportistas, cosechó cuatro oros, tres platas y tres bronces. Además, estas preseas llegaron en diferentes categorías.

Así, en infantil Lucas Tembrás, obtuvo un metal plateado, al igual que Oliver Villar (cadete) y Sara Paz (júnior). Mientras tanto, los oros fueron a parar a Inés Gómez (precadete), Linda Vélez y Paula Seijas (júnior) y Anne Varela (absoluto). Por último, los cadetes Thiago García, Nico Blanco y Claudia Martínez lograron los bronce. De igual manera, el resto de sus compañeros realizaron un gran Campeonato Gallego.