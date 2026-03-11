El CFX se queda sin opciones de pelear por la liga

Los integrantes del CFX B Cedida

En esta nueva jornada, el CFX se quedó sin opciones de ganar la liga de División de Honor tras caer frente al Xadrez Estratexia pola Paz, el líder, por 2-4. En cambio, en la división de plata, el CFX B superó al USC y se situó segundo en la tabla. Aquí, el Narón brilló al ganar por 4-2 a Ex Alcohólicos.

En cambio, en Primera el CFX C perdió ante el Mirko (0-4), al igual que le pasó al cuadro naronés frente a Ex Alcohólicos. La nota positiva fue el empate del Grupo Bazán ante el Capablanca. Por último, en Segunda lidera el CFX E tras ganar por 4-0 a Regatas Perillo, mientras que el CFX D coquetea con el descenso tras caer ante el Xaquedrum de Lugo. En el derbi local, el Torreón venció al Narón (4-0).