Diario de Ferrol

Ajedrez

El CFX se queda sin opciones de pelear por la liga

El equipo ferrolano cayó en su enfrentamiento con el líder de División de Honor

Redacción
11/03/2026 20:01
En esta nueva jornada, el CFX se quedó sin opciones de ganar la liga de División de Honor tras caer frente al Xadrez Estratexia pola Paz, el líder, por 2-4. En cambio, en la división de plata, el CFX B superó al USC y se situó segundo en la tabla. Aquí, el Narón brilló al ganar por 4-2 a Ex Alcohólicos. 

En cambio, en Primera el CFX C perdió ante el Mirko (0-4), al igual que le pasó al cuadro naronés frente a Ex Alcohólicos. La nota positiva fue el empate del Grupo Bazán ante el Capablanca. Por último, en Segunda lidera el CFX E tras ganar por 4-0 a Regatas Perillo, mientras que el CFX D coquetea con el descenso tras caer ante el Xaquedrum de Lugo. En el derbi local, el Torreón venció al Narón (4-0). 

