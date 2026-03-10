Lucía Saura y Julia Guerra, sonrisas naronesas fraguadas con oro y plata

Saura y Julia Guerra, del Tenis de Mesa Narón, en el local social de Santa Icía Jorge Meis

Las sonrisas “tarraconenses” de Julia Guerra y Lucía Saura todavía permanecían casi intactas muchas jornadas después de que estas dos canteranas del Tenis de Mesa Narón regresasen a casa con el título y la medalla de plata en el Top Estatal disputado en esta ciudad catalana.

La misma que hace doce meses vio cómo la propia Saura no podía reprimir las lágrimas al caer en la final ante otra naronesa, Candela Montero. Ahora, sin su compañera en la ecuación, la deportista pudo, finalmente, quitarse esa espina y coronarse como la mejor cadete en esta competición nacional. “Era mi primer objetivo de la temporada”, apunta Saura en uno de sus entrenamientos en el local social de Santa Icía, en donde el ruido de las bolas se convierte prácticamente en un mantra relajadamente ensordecedor.

Y eso, a pesar, como señala la propia Saura de ceder en un duelo en la fase de grupos que “no tendría que haber perdido”. Si bien, este pequeño traspié fue clave para que conformar su camino hacia una victoriosa final –“me vino mejor, sí”, apunta–. Un duelo por el triunfo disputado, además, contra su compañera de “batallas” y de la selección gallega, Jiaqui Guo. “Jugamos mil veces en contra, mil veces en equipo. Y la verdad es que estoy muy contenta de haberla jugado con ella. Lo prefería. Me gustó mucho una final gallega”, confiesa una deportista, todavía en Bachiller, que baraja opciones como Ciencias de la Comunicación, Derecho o Criminología en su próxima etapa estudiantil.

Soy una persona bastante ambiciosa, siempre buscando mi mejor objetivo

En ese paso siguiente –se encuentra estudiando el ciclo de Grado Superior en Enseñanza y Animación Sociodeportiva (Tseas), y con la vista puesta, quién sabe, en Ciencias del Deporte y Educación Física– está ya su compañera de club Julia Guerra que, en su caso, sumó una semana antes que Saura la que fue su primera medalla de carácter nacional. Lo hizo en el cuadro sub 23 en el que “mi objetivo principal era simplemente hacer podio. Acercarme. Si jugaba bien ya iba a estar contenta”, relata Guerra.

Y es que el camino de esta deportista se vio condicionado por cambios de normativas por lo que “durante muchos años tuve categorías muy difíciles. Me tocó ser juvenil cuatro años en vez de dos. Y me crucé con mucha gente top. Ahora al cambiar de sí que las cosas se regulan un poco más”.

De cualidades y aviones

Guerra, que se define como una persona “bastante ambiciosa, buscando siempre mi mejor objetivo”, mostraba su alegría por este estreno nacional. “Tanto por el proceso como por el resultado, porque al fin y al cabo si no tienes resultados tienes que buscar ese positivismo”, añade. Disciplinada y con un talento que radica en “mi capacidad de trabajo. Las ganas que le pongo, la persistencia, las horas que puedo echarle. Llegar, y aunque no consiga hoy lo que quiero, mañana seguir”.

La “veterana” naronesa fue la primera en abrir la lata en Tarragona, mientras que sus compañeras la seguían en la distancia. “Yo estaba viendo los partidos de Julia por la tele. Es que era como si estuviera jugando yo. Me ponía supernerviosa”, contaba entre risas Saura, poniendo sobre la mesa la gran unión entre todos los nombres que componen la entidad naronesa. “Julia es una persona que lucha siempre. Da igual cómo esté”, señalaba su partenaire.

Unos puntos fuertes que, en el caso de su compañera Saura, y como ella misma también apunta –“yo siempre voy a ganar, este año, el anterior, el otro...”– Guerra pone el foco en esa meta final que es el triunfo. “Lucía tiene esa característica. Da igual, aunque se ponga en su peor, que esté en su mejor, da igual cómo esté, que su objetivo siempre es ganar. Siempre la veo salir con esa ambición”, relata Guerra.

Lucía siempre sale con esa mentalidad de ganar, da igual el momento en el que esté

Cuando ella consiguió su metal plateado “lo primero que hice fue llamar a la gente. A mi padrino, a Anxo –su entrenador–. Lucía me llamó. Llamaba a Adri –su técnico anterior–, le contaba sobre los partidos. Y él me decía que buscara más, que no me conformara. En general todos me decían eso. Y para mí fue muy emocionante”. Y tan emocionante que como ella misma relata, y revive al recordarlo, “estuve muchos días con una sonrisa muy grande en la cara. Aún la tengo”, señala, precisamente, entre risas.

Tal fue la nube en la que terminó Guerra que, al día siguiente, quizá debido a esa emoción o subidón, su compañero de viaje –el veterano José Piñeiro– y ella perdieron el vuelo de vuelta a casa . “Menos mal que deportivamente tuvimos una alegría. Lo del avión fue una experiencia”, señala la tenista

Siguiente objetivo

Los mensajes entre ambas, así como de otros nombres del club, fueron continuos y el resultado respondió a todo ese apoyo. “Cuando terminó les puse un mensaje tanto a ella –Lucía– como a Candela, que fuesen con todo. Que quería que lo hiciesen mejor que yo, que no quería que volviesen con las manos vacías. Ellas se lo trabajan y se lo merecen”, añade Guerra.

Saura señala que este era su primer objetivo de la temporada, con los restantes por llegar también confesables. “Tengo el Top 10, que voy a ganarlo también. Y después el Nacional escolar con la se­lección gallega –con la que hace unos días tuvo una concentración preparatoria en Oroso–”, cuenta la local, recordando asimismo que fue en esta cita, en 2024, cuando se produjo su resurgir en la disciplina, con un oro por equipos y plata individual. “Me motivó mucho, me ayudó a confiar en mí y a saber que puedo llegar a conseguir lo que quiero”, añadía. Entre esos objetivos, una nueva convocatoria con la selección española que podría llegar en próximas fechas. “Espero poder volver”, confiesa.

De momento, y a la espera de lo que serían unas gratificantes noticias. la del Narón TM, corroborando lo dicho por su compañera Guerra, tiene claro lo próximo que quiere ganar. Una meta que se ha ido macerando con los años y apoyada sobre la promesa hecha con Candela Montero. “Desde pequeñita tengo un objetivo, ganar el Campeonato de España, quedar primera”, cuenta la deportista a la que le restaría esta muesca en su palmarés, tras cumplir con su compañera el “acuerdo” de años atrás.

“Nos hicimos una promesa de pequeñas. Nos dijimos, vamos a quedar campeonas de España, cuando aún quedábamos campeonas gallegas”, señala. Y lo hicieron el verano pasado como equipo y ahora Saura quiere redondearlo con el oro individual que el pasado año perdió de vista en semifinales. Por eso peleará la local, para poder volver a contarles a su madre, a su padre y a su hermano las buenas noticias y, como bien decía Adrián Vidal, a no conformarse.

Desde pequeña quiero ganar el Campeonato de España, quedar primera

En este camino, tanto Guerra como Saura seguirán compitiendo también con sus compañeras en la categoría de plata nacional, División de Honor buscando, por qué no, una nueva fase de ascenso, aunque su objetivo no sea volver a formar en Superdivisión. “Hay una diferencia muy grande entre categorías”, apuntan ambas que, si bien era muy jóvenes cuando, en 2018, la entidad debutó en la élite, la dureza de la competición dejó huella. Ambas siguen así haciendo camino para todas aquellas que vienen detrás –Valeria, Bella, Celia...– y que tan bien conocen ambas.

“Ojálá que ellas suban y sigan teniendo la ambición que nosotras tenemos, de conseguir los máximos objetivos. Con entrenamiento lo pueden lograr”, relata una más experimentada Guerra que asimismo apunta con buen criterio que “si quieren coger esas metas que empiecen por un Gallego, por un torneo de Narón... Pasito a pasito, que no se puede coger todo en un día. A mí me costó mucho llegar, a otras personas menos, cada uno con su ritmo, pero todos tuvimos que hacer las cosas”.

Y hasta la fecha esta preparación con cabeza y sin desesperación está teniendo buenos caminos y buenos resultados y se espera que más buenas noticias para la familia del Narón TM.