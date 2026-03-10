Mi cuenta

+Deportes

Éxito en la concentración de promoción de tenis de mesa adaptado en Santa Icía

Ares y Narón acogerán las próximas citas gallegas inclusiva y adaptada

Redacción
10/03/2026 21:09
Participantes en la actividad y cuerpo técnico
Participantes en la actividad y cuerpo técnico
Cedida
El local social de Santa Icía, a pesar de la pausa liguera, mantuvo su actividad al ser sede de la concentración de promoción de tenis de mesa adaptado. Una iniciativa en la que tomaron parte más de una decena de deportistas. 

Un excelente calentamiento ya que a principios de abril este emplazamiento acogerá el tercer Gallego inclusivo, con la disputa una semana antes en Ares del Autonómico adaptado. En el calendario nacional de liga, el foco estuvo en la penúltima jornada de Primera Nacional femenina, con el Celta Ingenieros firmando un triunfo ante el Vilagarcía (2-4) para ocupar la novena plaza.

