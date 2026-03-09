Mi cuenta

Últimos preparativos para la tradicional Carreira Pedestre de San Xosé en As Pontes

La carrera se disputa el sábado 21 y el plazo de inscripción finaliza el jueves 19 

Redacción
09/03/2026 20:51
Salida de la edición del pasado año también en A Fraga
Cedida
El parque de A Fraga se prepara para recibir la trigésimo tercera edición de la Carreira Pedestre de San Xosé. Una cita que tendrá lugar el sábado 21 de este mes y en la que tanto deportistas sénior como de base llenarán la “carballeira” pontesa durante toda la tarde, con inicio a las 16.30 horas. 

Con un trazado de 6.400 metros para la delegación más mayor, también habrá recorridos para biberones hasta sub 18. Las personas interesadas pueden formalizar su inscripción hasta el jueves 19 a las 23:59 horas en la web de emesports.es, con un coste de tres euros para absolutos.

