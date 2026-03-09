Óscar Allegue, con pala y media en el Mundial

El eumés, durante la cita disputada en el Principado Cedida

Cerca de casa, a poco más de dos horas de Pontedeume, los cinco fantásticos del Náutico Firrete de la villa dieron sus primeras paladas para que tanto esta entidad, como concello y comarca vuelvan a estar, un año más, vistiendo la indumentaria de la selección española de piragüismo. Antón Cao, Bruno González, Martín y Borja López y Óscar Allegue, todos ellos sub 23, participaron en Trasona, en Asturias, en un primer selectivo que ya dio muchos nombres –eso sí, todos ellos sénior– de deportistas que competirán en diferentes citas internacionales.

En el caso de esta categoría de base, y si bien todavía no hay comunicación oficial por parte de la Real Federación Española y aún resta una segunda “pata” en este proceso –en abril en Verducido, si bien la prueba asturiana sería, por así decirlo, la encargada de ­desempatar en función de próximos resultados–, en su segundo año sub 23, Allegue se presenta como la baza más sólida del club eumés para, en primera instancia, repetir presencia con el combinado estatal.

El local firmó la segunda posición en la final B de K-1 500, siendo undécimo en el cómputo global de una regata en la que se impuso el medallista olímpico Carlos Arévalo –Fluvial de Lugo–. Más allá de este gran resultado que lo coloca también entre unos doce mejores que entrarían a formar parte del grupo de trabajo para el K-4 y K-2 sénior, Allegue tiene muy cerca su presencia en el próximo Campeonato del Mundo sub 23, a disputarse en Canadá a principios de julio, al ser el tercer mejor palista en esta franja de edad, por detrás de Álex Graneri y Carlos García.

Y es que con Graneri previsiblemente peleando por estar con los sénior en otras pruebas, los billetes para la competición americana serían para Allegue y García, a la espera de la comunicación oficial del ente federativo y del selectivo a disputarse en Pontevedra, de cara a conformar una selección, en esta ocasión, conformada sólo por cinco palistas debido lo costoso del desplazamiento a tierras canadienses.

Una cita en la que el combinado nacional estaría en la citada distancia de 500, en 1.000 y también en 200. Una prueba esta última, en la que Allegue, que se encuentra trabajando entre Sevilla y Talavera con el grupo del seleccionador Miguel García, finalizó sexto, con asimismo triunfo de Arévalo.

Puertas abiertas

Su compañero Antón Cao hizo también méritos para, a la espera del citado segundo clasificatorio, de la composición de las diferentes tripulaciones y de las incompatibilidades de pruebas, repetir experiencia internacional. Si bien su presencia en el Mundial de Canadá es prácticamente imposible, no lo es poder optar al Europeo.

Un billete que asimismo dependerá de lo que se vea en las aguas del centro deportivo David Cal pontevedrés. Cao fue octavo sub 23 en el K-1 500 metros, no tan lejos de estar de nuevo en la selección. Una presencia que, sin embargo, parece que tendrá que esperar para Bruno González, el único de sus compañeros que todavía no ha formado con España.

Por su parte, los hermanos Martín y Borja López se quedaron sin opciones internacionales en el cuadro de 500 metros, pero la puerta todavía la tienen abierta en la distancia de 1.000 metros. Los fantásticos eumeses seguirán de este modo con la preparación para, ya sin suposiciones, dejar sellada su nueva convocatoria internacional el próximo mes de abril y mantener a Pontedeume como gran potencia del piragüismo gallego.