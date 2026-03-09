Mi cuenta

+Deportes

María Ventureira se trae el oro a Ferrol al ganar en la Liga Nacional júnior

En esta cuarta jornada, Lía Penabad rozó el cajón cediendo en la pelea por el bronce

Redacción
09/03/2026 21:01
Ventureira, que forma con el San Francisco de Teo, con su medalla
Ventureira, que forma con el San Francisco de Teo, con su medalla
Cedida
La ferrolana María Ventureira López, en las filas del San Francisco de Teo, fue la encargada de colocar en lo más alto a la delegación local participante en la cuarta jornada de la Liga Nacional Iberdrola júnior y sub 21. Ventureira fue la mejor en el cuadro júnior -48 kilos en la modalidad de kumite, en donde, partiendo desde la parte baja del cuadro, avanzó hasta la final ganando en igualados combates a Rhianna Ibáñez y Marta Sobrino. En la última pelea hizo lo propio frente a Estefanía Heras para colgarse el oro.

Penabad, del Grupo Bazán, durante uno de sus combates
Penabad, del Grupo Bazán, durante uno de sus combates
Cedida

Un cuadro en el que también estuvo Lía Penabad González –del Grupo Bazán, que también estuvo en kata, cediendo en primera ronda–, que se quedó muy cerca del bronce, peleando por este metal que finalmente se llevó Aina Padilla. 

En el “top 10” terminaron Adrián Peña y Samuel Roca –Escuela Superior Kárate de Narón–, consiguiendo un trabajado séptimo lugar en las citas de combate sub 21 -60 kilos –con Adrián Ameneiros, del Grupo Bazán, noveno– y júnior +76 kilos, respectivamente. Bruno Díaz –Bunkai– pudo superar su primera pelea en +84 kilos sub 21 para ceder en la siguiente sin opción de repesca. Una actuación que completaron Sara Torrecilla, Uxía Piñeiro y Mariana Simón.

