+Deportes

La delegación local firma varios “top 10” en el Campeonato de España sub 16

Narón, Ferrol y Martín Saavedra estuvieron en la competición disputada en Salamanca

Redacción
09/03/2026 20:55
Atletas y cuerpo técnico naronés, en las instalaciones salmantinas
Atletismo Narón, Ferrol y el local Martín Saavedra –Sada–, entrenado por Tomás Pérez, se desplazaron a la pista cubierta Carlos Gil Pérez, de la Ciudad Deportiva de La Aldehuela en Salamanca. Un emplazamiento en el que tuvo lugar un Campeonato de España sub 16 en el que la delegación gallega, de la que formaron parte los nombres locales, terminó en la primera posición. 

En la competición de los 300 metros, hubo una doble presencia local, con Saavedra y Martín Barredo –Narón–. En carreras diferentes, finalmente fue el del Sada el que consiguió, con su mejor marca personal, auparse a la sexta plaza de la general conjunta. Por su parte, el naronés finalizó justo por detrás, séptimo, en esta carrera estatal.

La también integrante del club naronés Antía Suárez participó en un concurso de peso en el que los 11,26 metros conseguidos en su segundo intento la colocaron en la sexta plaza. Un “top 10” que también lograron Samuel Tallón Blanco e Irene García Nebril, ambos del Ferrol Atletismo. El primero fue octavo en la tabla final de 3.000 metros con un tiempo de 9:14.95, en una carrera en la que el naronés Guillermo Ortigueira fue decimocuarto. En la competición femenina, la cedeiresa García firmó su mejor marca personal –10:32.13–, que la situó como novena en esta prueba de carácter nacional.

