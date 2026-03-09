Mi cuenta

+Deportes

Javier Cancela y Esteban Díaz, oro y chocolate veterano

Los del Atletismo Narón consiguieron la primera posición en 60 lisos y la cuarta en la competición de 3.000 metros

Redacción
09/03/2026 20:46
Cancela, en lo más alto del podio del Campeonato de España
Cancela, en lo más alto del podio del Campeonato de España
Cedida
A pesar de contar con una presencia poco numerosa, la delegación local en el Campeonato de España máster disputado en Antequera regresó a casa con una medalla y otras dos posiciones en el “top 10” estatal.

El podio y el título nacional llegó gracias a la actuación de Javier Cancela Sánchez –Atletismo Narón–. El naronés fue el mejor en la competición de 60 metros lisos en el cuadro de edad M35. El deportista local dominó ya con solvencia su semifinal, consiguiendo la primera plaza con un tiempo de 7.18, mejorando este registro para dejarlo en 7.08 en la final, firmar su mejor marca de la temporada y el campeonato nacional.

El pontés Díaz rozó la medalla en Antequera
El pontés Díaz rozó la medalla en Antequera
Cedida

Rozando este cajón terminó su compañero de club, el pontés Esteban Díaz. El del Atletismo Narón fue cuarto en la competición de 3.000 metros M45, cruzando la meta con su mejor marca de la temporada, 9:03.83. Al día siguiente, el de la villa volvió al tartán de cara a hacer frente a la cita de 1.500. En esta Díaz finalizó en el “top 10”, siendo séptimo y cerrando el Narón un buen campeonato.

