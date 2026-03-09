Gran rendimiento de los locales en Cádiz

Foto de familia de los dos equipos gallegos RFGF

La Fase Final del Campeonato de España de selecciones autonómicas, celebrada en Cádiz, dejó una sensación agridulce para una Galicia que no pudo luchar por el título debido a que no consiguió la clasificación en la fase previa, que se disputó el pasado mes de enero. A pesar de esa situación, tanto el combinado sub 16 –que contó en sus filas con Lucas Purriños, Iago Rascado, Antonio Prieto y Mikel Fernández (O Parrulo) y Diego Cabana (Pontedeume)– como el sub 14 –estuvieron Gael Romade y Álvaro Roca (Lago Sport); Antón de Souza y Gabriel Ramos (O Parrulo)– salieron a dar su máximo y conseguir el mayor número de victorias posibles en este certamen.

Los primeros en saltar a la pista fueron los más pequeños para medirse en su estreno a la selección de Aragón. En este encuentro, el combinado gallego jugó muy bien y logró vencer a su rival por 5-2, estando De Souza y Ramos entre los goleadores de la escuadra autonómica. A continuación fue el turno de los sub 16, que debutaba frente al combinado de Castilla y León, al cual también venció por 5-2 gracias a un doblete de Antonio Prieto.

Esta nueva fase había empezado muy bien, pero todavía quedaba un partido más por disputarse para cada ­selección para, así, conseguir ese pleno de victorias y finalizar en la novena posición general. Sin embargo, la cosa se torció para los sub 14, que sucumbieron ante el equipo de Islas Baleares por 5-3. En este partido, las cosas no le salieron a Galicia, que aun así luchó hasta el final por la victoria, pero no pudo conseguirla a pesar de un nuevo gol de Gabriel Ramos.

Tras este duro golpe, era el turno de los sub 16 para conseguir ese objetivo que perseguían ambos conjuntos. Para ello, tendría que superar a una selección de Ceuta que no había perdido. Con todo, eso dio igual porque el combinado dirigido por Joaquín Martínez se impuso cómodamente por 5-1 tras un gran encuentro, en el que Antonio volvió a marcar dos dianas para cerrar su participación en este certamen de selecciones autonómicas.