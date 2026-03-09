Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
+Deportes

El Baxi Ferrol, la nota positiva del fin de semana autonómico

El conjunto dirigido por Patri Cabrera sumó su primer triunfo después de dos derrotas consecutiva en la segunda fase

Redacción
09/03/2026 19:52
Imagen de archivo de un partido del BBCA femenino
Imagen de archivo de un partido del BBCA femenino
Daniel Alexandre
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El Baxi Ferrol Hotel Almirante vuelve a la senda de la victoria después de dos derrotas consecutivas. El equipo dirigido por Patri Cabrera sacó su mejor versión para superar al Aceites Abril Esclavas (70-59) y así seguir con vida en la segunda fase de la Primera Autonómica. Esta, además, fue la única victoria, en un fin de semana en el que los BBCA y el Basket Ferrol no tuvieron la suerte necesaria. 

Con todo, la mejor noticia es ese triunfo del filial del Uni, que afrontó “un partido muy importante después de esas dos derrotas”, indicó Cabrera y añadió que “supimos jugar con mucho ritmo desde el principio y cerramos bien el rebote defensivo para correr. En el tercer cuarto no salimos muy bien, pero en el último volvimos a ajustar y lo sacamos adelante”, apuntó la única entrenadora victoriosa del fin de semana. 

Y es que ningún otro equipo pudo vencer. Lo intentó el Costa Ártabra femenino ante un MG-Cyasa Fodeba Gijón (52-69) “que es un equipo muy complicado, que presiona y hace las cosas muy bien. Aun así, jugamos un buen partido, en el que estuvimos bastante bien en ataque y en defensa, a pesar de tener pequeñas lagunas defensivas que nos costaron pequeños parciales que intentamos remontar. Es el camino a seguir”, valoró un Carlos Vázquez. 

En cambio, su tocayo en el equipo masculino, Carlos Cotovad se mostró muy crítico tras la derrota de los suyos ante el Ensino Lugo (46-81). Para el entrenador ferrolano “salvo tres minutos del primer cuarto, en ningún momento estuvimos en partido. No hubo actitud ni referentes, y hubo una bajada de brazos imperdonable por parte de muchos jugadores, algo incompatible con un equipo que aspira a competir por metas más altas”, apuntó. 

Por último, el Basket Ferrol tampoco pudo hacerse con la victoria frente al Allariz (55-77), tras un duelo “que no empezamos nada bien, encajando un 0-9 de salida y acabando 20 abajo al final del primer cuarto. Fuimos el resto del partido a remolque. Intentamos, por arreones, meternos en el choque, pero no pudo ser. Fue un encuentro con cosas buenas y malas”, resumió Suso Varela

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Ventureira, que forma con el San Francisco de Teo, con su medalla

María Ventureira se trae el oro a Ferrol al ganar en la Liga Nacional júnior
Redacción
Atletas y cuerpo técnico naronés, en las instalaciones salmantinas

La delegación local firma varios “top 10” en el Campeonato de España sub 16
Redacción
Salida de la edición del pasado año también en A Fraga

Últimos preparativos para la tradicional Carreira Pedestre de San Xosé en As Pontes
Redacción
Cancela, en lo más alto del podio del Campeonato de España

Javier Cancela y Esteban Díaz, oro y chocolate veterano
Redacción