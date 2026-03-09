El Baxi Ferrol, la nota positiva del fin de semana autonómico

Imagen de archivo de un partido del BBCA femenino Daniel Alexandre

El Baxi Ferrol Hotel Almirante vuelve a la senda de la victoria después de dos derrotas consecutivas. El equipo dirigido por Patri Cabrera sacó su mejor versión para superar al Aceites Abril Esclavas (70-59) y así seguir con vida en la segunda fase de la Primera Autonómica. Esta, además, fue la única victoria, en un fin de semana en el que los BBCA y el Basket Ferrol no tuvieron la suerte necesaria.

Con todo, la mejor noticia es ese triunfo del filial del Uni, que afrontó “un partido muy importante después de esas dos derrotas”, indicó Cabrera y añadió que “supimos jugar con mucho ritmo desde el principio y cerramos bien el rebote defensivo para correr. En el tercer cuarto no salimos muy bien, pero en el último volvimos a ajustar y lo sacamos adelante”, apuntó la única entrenadora victoriosa del fin de semana.

Y es que ningún otro equipo pudo vencer. Lo intentó el Costa Ártabra femenino ante un MG-Cyasa Fodeba Gijón (52-69) “que es un equipo muy complicado, que presiona y hace las cosas muy bien. Aun así, jugamos un buen partido, en el que estuvimos bastante bien en ataque y en defensa, a pesar de tener pequeñas lagunas defensivas que nos costaron pequeños parciales que intentamos remontar. Es el camino a seguir”, valoró un Carlos Vázquez.

En cambio, su tocayo en el equipo masculino, Carlos Cotovad se mostró muy crítico tras la derrota de los suyos ante el Ensino Lugo (46-81). Para el entrenador ferrolano “salvo tres minutos del primer cuarto, en ningún momento estuvimos en partido. No hubo actitud ni referentes, y hubo una bajada de brazos imperdonable por parte de muchos jugadores, algo incompatible con un equipo que aspira a competir por metas más altas”, apuntó.

Por último, el Basket Ferrol tampoco pudo hacerse con la victoria frente al Allariz (55-77), tras un duelo “que no empezamos nada bien, encajando un 0-9 de salida y acabando 20 abajo al final del primer cuarto. Fuimos el resto del partido a remolque. Intentamos, por arreones, meternos en el choque, pero no pudo ser. Fue un encuentro con cosas buenas y malas”, resumió Suso Varela