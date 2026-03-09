Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Baloncesto Adaptado

El Abeconsa Basketmi Ferrol sigue con su mala racha y pierde en su visita al Zuzenak

El conjunto de la ciudad naval pagó caro un mal inicio de partido

Redacción
09/03/2026 20:21
El Basketmi Ferrol atraviesa una mala racha
El Basketmi Ferrol atraviesa una mala racha
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

Después de una gran racha triunfal, el Abeconsa Basketmi Ferrol no está pasando por un buen momento deportivo. El conjunto de la ciudad naval volvió a sumar una derrota, la cuarta seguida, tras caer en su visita a un Fundación Vital Zuzenak (50-31), que espera escapar del descenso. 

Desde el comienzo del encuentro, se pudo notar que iba a ser un partido complicado, debido a que la puntería le era esquiva, de hecho, al acabar el primer acto sólo habían metido dos puntos. Por suerte, su rival tampoco estaba muy inspirado, ya que en su casillero sólo había cinco unidades. En cambio, en el segundo acto pasó todo lo contrario y los dos equipos empezaron a anotar más, especialmente el local, que construyó una diferencia de diez tantos justo antes del descanso. 

Tras el paso por los vestuarios, el Basketmi reaccionó y logró reducir la diferencia, pero cuando mejor estaban, el Zuzenak despertó de su letargo y conservó su renta antes de entrar en el último cuarto. En él, el conjunto de la ciudad naval volvió a estar muy fallón en el tiro, especialmente desde el triple, y eso lo aprovechó el equipo local para aumentar su ventaja y anotarse una victoria muy importante para sus aspiraciones ligueras. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Ventureira, que forma con el San Francisco de Teo, con su medalla

María Ventureira se trae el oro a Ferrol al ganar en la Liga Nacional júnior
Redacción
Atletas y cuerpo técnico naronés, en las instalaciones salmantinas

La delegación local firma varios “top 10” en el Campeonato de España sub 16
Redacción
Salida de la edición del pasado año también en A Fraga

Últimos preparativos para la tradicional Carreira Pedestre de San Xosé en As Pontes
Redacción
Cancela, en lo más alto del podio del Campeonato de España

Javier Cancela y Esteban Díaz, oro y chocolate veterano
Redacción