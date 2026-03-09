El Abeconsa Basketmi Ferrol sigue con su mala racha y pierde en su visita al Zuzenak

El Basketmi Ferrol atraviesa una mala racha Cedida

Después de una gran racha triunfal, el Abeconsa Basketmi Ferrol no está pasando por un buen momento deportivo. El conjunto de la ciudad naval volvió a sumar una derrota, la cuarta seguida, tras caer en su visita a un Fundación Vital Zuzenak (50-31), que espera escapar del descenso.

Desde el comienzo del encuentro, se pudo notar que iba a ser un partido complicado, debido a que la puntería le era esquiva, de hecho, al acabar el primer acto sólo habían metido dos puntos. Por suerte, su rival tampoco estaba muy inspirado, ya que en su casillero sólo había cinco unidades. En cambio, en el segundo acto pasó todo lo contrario y los dos equipos empezaron a anotar más, especialmente el local, que construyó una diferencia de diez tantos justo antes del descanso.

Tras el paso por los vestuarios, el Basketmi reaccionó y logró reducir la diferencia, pero cuando mejor estaban, el Zuzenak despertó de su letargo y conservó su renta antes de entrar en el último cuarto. En él, el conjunto de la ciudad naval volvió a estar muy fallón en el tiro, especialmente desde el triple, y eso lo aprovechó el equipo local para aumentar su ventaja y anotarse una victoria muy importante para sus aspiraciones ligueras.