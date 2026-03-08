La representación local destaca en La Nucía

Damián Suárez, a la derecha de la imagen, durante una de las competiciones celebradas en La Nucía Fetri

La localidad alicantina de La Nucía acogió el Campeonato de España de duatlón supersprint por clubes, el de relevos mixtos y el de relevos 2x2 en el que los tres equipos locales en liza –Náutico de Narón, Triatlón Ferrol y Delikia– tuvieron un gran rendimiento.

Este fin de semana intenso para los deportistas de la comarca no pudo comenzar mejor. Y es que en la primera prueba prevista, el Nacional de la modalidad supersprint, Sara Guerrero, del Náutico de Narón, fue tercera en la Primera División femenina, para que su equipo finalizase en octava posición, mientras que el cuadro masculino, que compite en Segunda, fue decimotercero.

Pero ahí no acabó la cosa, ya que Damián Suárez y Lucas Riola, en Primera División masculina, así como Lucía Piñón –que finalizó tercera en la prueba– y Lara Solsona, en Segunda, contribuyeron a que el Delikia se aupase con la victoria en esas dos categorías. El Triatlón Ferrol acabó decimoquinto en la máxima categoría masculina.

En la segunda prueba, la de relevos mixtos, la situación siguió de manera muy parecida con el Náutico de Narón ocupando la cuarta plaza de la general gracias al séptimo puesto del relevo compuesto por Guerrero, Miguel Arbesu, María Alzaga y Carlos Bautista. El equipo ferrolano –integrado por Stepnaka Bisova, Manuel Pozuelo, María del Mar Delgado y Hugo Goiriz– acabó entre los treinta mejores clubes.

Por último, el fin de semana se cerró con la competición de supersprint 2x2, en la que el Delikia femenino, en el que formó Lucía Piñón, se proclamó campeón de Segunda, mientras que sus compañeros Lucas Riola y Damián Suárez finalizaron quintos en Primera Masculina. El Náutico por su parte, logró un “top 11” con su equipo masculino. La parte negativa llegó con el DNF del Triatlón Ferrol.