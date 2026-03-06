O Esteo busca reaccionar frente al 5 Coruña

Imagen de archivo de un partido de O Esteo Jorge Meis

O Esteo, después de tres derrotas seguidas, espera romper esa mala dinámica ante un 5 Coruña, que se caracteriza por su competitividad y su peligrosidad (18.15 horas, en el Municipal de A Fraga).

El cuadro pontés no está atravesando su mejor momento de juego. Así lo refleja la clasificación en la que bajó hasta la tercera plaza después de una mala racha de resultados. Con todo, los de Iván López esperan reaccionar ante un cuadro coruñés que, aunque es peligroso, tampoco llega en su mejor momento. Con todo, el técnico no se fía de ellos y apuntó que “o 5 Coruña é un recén ascendido con xogadores xovenes de moita calidade que lle van ­imprimir moito ritmo ao encontro. A ver se somos capaces de ler iso, de saber xogar o noso partido e levalo onde queremos para tentar de conseguir os tres puntos”.