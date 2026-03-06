Mi cuenta

Diario de Ferrol

Los clubes locales secundan el comienzo de la Liga Nacional

Triatlón Ferrol, Náutico de Narón y Cedeira Delikia representarán a Ferrolterra en La Nucía

Redacción
06/03/2026 18:30
Imagen de archivo del Triatlón Ferrol cuando logró el ascenso
La Liga Nacional de duatlón arranca este fin de semana. Lo hará para más de un millar de triatletas en la localidad alicantina de La Nucía con la disputa de tres pruebas que se desarrollarán en las modalidades sprint –en el caso de la primera, el Campeonato de España por clubes que se celebra este sabádo por la mañana– y supersprint –las citas nacionales de relevos mixtos, este sábado por la tarde, y de relevos 2x2, que será en la jornada matutina del domingo–. 

Ferrolterra estará presente en esta cita con la presencia de Triatlón Ferrol, Náutico Narón y Delikia Cedeira, que intentarán conseguir las mejores posiciones en las carreras en las que tomen parte. Tanto en Primera como en Segunda División, las escuadras de la comarca intentarán quedar lo más arriba posible para, de esta forma, demostrar el nivel que atesoran sus integrantes. 

La primera competición empezará a primera hora de la mañana con la disputa de una ronda de semifinales de la que solo los mejores pasarán a la final, prevista para el mediodía. Mientras, en el caso de las otras dos citas que se van a celebrar, las carreras se van a desarrollar en una sola vez y todas ellas servirán para sumar puntos para la clasificación general del evento. 

