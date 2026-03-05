La cantera ferrolana y naronesa apunta alto en el Trofeo Entroido Xove

Dos participantes en la cita de Caranza Emilio Cortizas

Cerrando carnaval y campaña en sala, el Trofeo Entroido Xove, organizado por Arco Ferrol en colaboración con el Concello, se convirtió en una autentica celebración deportiva en la Casa do Deporte de Caranza. Con presencia de deportistas de Ferrol, Narón, A Coruña, Cambre, Ponteceso y A Laracha, en la línea de tiro se colocaron algunos de los mejores nombres sub 18 del panorama autonómico.

Una cita, con desayuno incluido, con el Arco Narón dominando en las pruebas alevín y cadete. En estas, la entidad local consiguió hacerse con las tres primeras plazas, con Lúa Teijeiro, Lía Lage e Iria Zaragoza destacando en esta última franja de edad y Saúl Gómez, Alba Oca y Julia Blanco haciendo lo propio en la de menor edad.

En esta prueba de dos series de 30 flechas, el club naronés se impuso también en infanti, con Paula Pérez, mientras que en benjamín los anfitriones del Arco Ferrol Lola Sande y Aharon Santiago consiguieron la segunda y tercera posición, respectivamente, en esta festiva cita.