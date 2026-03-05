Mi cuenta

La cantera ferrolana y naronesa apunta alto en el Trofeo Entroido Xove

Tiradores del Arco Ferrol y Narón despuntaron en la competición dirimida en Caranza

Redacción
05/03/2026 18:25
Dos participantes en la cita de Caranza
Emilio Cortizas
Cerrando carnaval y campaña en sala, el Trofeo Entroido Xove, organizado por Arco Ferrol en colaboración con el Concello, se convirtió en una autentica celebración deportiva en la Casa do Deporte de Caranza. Con presencia de deportistas de Ferrol, Narón, A Coruña, Cambre, Ponteceso y A Laracha, en la línea de tiro se colocaron algunos de los mejores nombres sub 18 del panorama autonómico. 

Una cita, con desayuno incluido, con el Arco Narón dominando en las pruebas alevín y cadete. En estas, la entidad local consiguió hacerse con las tres primeras plazas, con Lúa Teijeiro, Lía Lage e Iria Zaragoza destacando en esta última franja de edad y Saúl Gómez, Alba Oca y Julia Blanco haciendo lo propio en la de menor edad.

En esta prueba de dos series de 30 flechas, el club naronés se impuso también en infanti, con Paula Pérez, mientras que en benjamín los anfitriones del Arco Ferrol Lola Sande y Aharon Santiago consiguieron la segunda y tercera posición, respectivamente, en esta festiva cita.

