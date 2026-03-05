Cinco fantásticos del Firrete, a por su plaza en la selección española

Martín López, en una de las citas del pasado año Cedida

Pontedeume quiere continuar colocando al piragüismo comarcal en el mapa más internacional y, para ello, el Náutico Firrete de la villa contará con sus mejores espadas en el siempre complicado y emocionante proceso para entrar en las diferentes tripulaciones de la selección española.

Un proceso selectivo cuyas primeras paladas se darán el sábado en el embalse asturiano de Trasona y en el que en la siempre amplia y potente delegación gallega, la entidad de la villa contará con sus cinco “fantásticos”. Un primer “casting” para el C-1 y K-1 estatal sénior y sub 23 con Óscar Allegue, los hermanos Borja y Martín López, Antón Cao y Bruno González remando en una única dirección, la de conseguir, en el caso de los cuatro primeros, volver a vestir la indumentaria de la selección y, en el de González, seguir la estela de sus compañeros y aumentar la presencia eumesa en la élite nacional e internacional.

Los locales, todos ellos sub 23, dirimirán esta primera cita en las distancias de 500 y 1.000 metros, mientras que Allegue y el mayor de los hermanos, Martín, duplicarán esfuerzos y estarán también en el 200. De hecho, las prueba para estas dos distancias se disputarán en la jornada del sábado, entre las 9.55 y las 10.10 los 500 para los locales, con Allegue y López entrando de nuevo al agua a las cinco y cinco y cuarto.

Los ganadores en estas distancias tendrán plaza para las Copas del Mundo de Szeged y Branderburgo y en mil, serán los dos primeros. Una proceso que continuará en abril en Verducido, si bien la delegación eumesa quiere dejar ya encaminada su presencia en la selección en las aguas asturianas.