Siete magníficos oros para empezar la pelea

El Juancho Vázquez Trasancos tuvo una gran actuación Cedida

Los primeros golpes de Juancho Vázquez Trasancos, Narón O Freixo y Kang Fene se tradujeron en las primeras medallas para la delegación local en la que para muchos de sus nombres era la primera competición de la campaña –e incluso de su prometedora carrera–. Una amplísima delegación comarcal se desplazó a la cita ­inaugural de la Kickboxing Stars League 2026, con el Palacio de los Deportes de Santander como sede y testigo de los éxitos locales.

Con un total de 44 clubes de toda España y más de 300 deportistas en liza, casi medio centenar de medallas recorrieron los más de 400 kilómetros de regreso a casa en las maletas de la delegación comarcal. Siete de estos metales fueron de color dorado, con cinco de ellos teniendo como protagonistas al Juancho Vázquez Trasancos.

Una primera posición con la que abrieron su campaña los hermanos Massimo Renatto y Veronika Antonella Carias, siendo los mejores en light y kick beginer -69 y +70 kilos, respectivamente. Una gran manera de comenzar un esperanzador ejercicio. A este doble título familiar se unió el de sus compañeras África Fernández y Naiara Cupeiro y el de Manuel Freire en kicklight. Los títulos llegaron también de la mano del Narón O Freixo, asimismo en categorías de base gracias a las actuaciones de David Romalde –que también fue plata en kick– e Ione Bouza. Esta cadete menor beginer se coronó como la más destacada tanto lightcontact como en kicklight, mientras que su compañero fue el mejor en light.

De dos en dos

La presencia de la delegación local no sólo se duplicó en el caso de los oros, ya que la propia Cupeiro sumó asimismo una plata, al igual que Manuel Freire en light. Los hermanos Carias, además del citado triunfo, firmaron sendos bronces. Una tercera posición que también consiguió África Fernández. João Sobrinho y Lola Basanta finalizaron esta primera cita –la segunda para esta última tras su prueba internacional en Grecia– con una plata y un bronce en su casillero.

Manuel Seijas, del Kang, dando instrucciones a su pupila Cedida

Alais Laplaña, Nuno Carpente, Gala Fernández, Daniel y Borja Blanco –estos últimos con dos– y Noa Fernández regresaron a casa con unas trabajadas segundas posiciones, mientras que Javier Feijóo, Vega Pérez, Mateo Moreira, Raúl Díaz, Rubén Laplaña y Pablo Abelleira fueron bronce, en varios casos por partida doble.

También tuvieron premio los competidores del Narón O Freixo Bruno Tuñas –segundo júnior en light, retirándose por lesión en la final–, el sénior Iker Villar en point y la cadete mayor Alba López en kicklight .

El Kang de Fene contó con los sénior Cristina Fernández, Sofía Er Roggany y Jairo Sánchez. La primera fue doble plata en su peso tanto en light como en kicklight, con estos dos últimos nombres consiguiendo asimismo el doblete de bronce, en estas modalidades, y demostrando los tres su mejoría y progresión. Una entidad que prepara ya su presencia en el próximo Gallego de taekwondo y también en la cita autonómica de kickboxing.