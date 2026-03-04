Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
+Deportes

Juanchi González, Luis Rilo y Nerea Rodríguez, “top 10” nacional

Los veteranos del Triatlon Ferrol y la juvenil del Náutico Narón, los más destacados en el Campeonato de España de duatlón

Redacción
04/03/2026 21:00
Parte de la delegación del Triatlón Ferrol
Parte de la delegación del Triatlón Ferrol
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

La primera gran competición nacional de duatlón sirvió para comprobar el estado de forma de algunos de los nombre locales y asimismo trajo las primeras alegrías a la delegación comarcal. La prueba disputada en Cáceres finalizó con el “top 10” de varios integrantes del Náutico de Narón y del Triatlón Ferrol. 

Por parte del club ferrolano, el veterano Juanchi González rozó el cajón en la prueba nacional sin drafting en el cuadro de 50-54 años, al igual que su compañero Luis Rilo, séptimo en 40-44. En las citas de base, inscribió su nombre entre las diez mejores la naronesa Nerea Rodríguez, al cruzar la meta como octava juvenil. Fueron los resultados más destacados en una carrera de probar sensaciones, y en la que las dos principales referencias locales no pudieron finalizar.

Así, Iván Puentes no pudo continuar en liza, despidiéndose de la cita absoluta antes de la primera transición cuando figuraba entre los quince primeros. Un prematuro adiós que también protagonizó Iratxe Arenal –Narón–, también por problemas físicos en el primer trazado a pie. Una competición élite femenina en la que Lara Solsona –Cedeira Delikia–, a pesar de su juventud, cruzó la meta como vigésimo segunda clasificada.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

La delegación local participante en el evento

Jornada de deporte y convivencia en Meirás
Redacción
Los naroneses no pueden permitirse más tropiezos

El Balonmano Narón regresa con un golpe de realidad ante el Reconquista
Redacción
Aneiros, en la entrega de premios de la cita

As Pontes, Moeche, Valdoviño, Cedeira y Cerdido, en el cross Xogade de la villa
Redacción
Parte de la delegación del Triatlón Ferrol

Juanchi González, Luis Rilo y Nerea Rodríguez, “top 10” nacional
Redacción