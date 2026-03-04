Juanchi González, Luis Rilo y Nerea Rodríguez, “top 10” nacional

Parte de la delegación del Triatlón Ferrol Cedida

La primera gran competición nacional de duatlón sirvió para comprobar el estado de forma de algunos de los nombre locales y asimismo trajo las primeras alegrías a la delegación comarcal. La prueba disputada en Cáceres finalizó con el “top 10” de varios integrantes del Náutico de Narón y del Triatlón Ferrol.

Por parte del club ferrolano, el veterano Juanchi González rozó el cajón en la prueba nacional sin drafting en el cuadro de 50-54 años, al igual que su compañero Luis Rilo, séptimo en 40-44. En las citas de base, inscribió su nombre entre las diez mejores la naronesa Nerea Rodríguez, al cruzar la meta como octava juvenil. Fueron los resultados más destacados en una carrera de probar sensaciones, y en la que las dos principales referencias locales no pudieron finalizar.

Así, Iván Puentes no pudo continuar en liza, despidiéndose de la cita absoluta antes de la primera transición cuando figuraba entre los quince primeros. Un prematuro adiós que también protagonizó Iratxe Arenal –Narón–, también por problemas físicos en el primer trazado a pie. Una competición élite femenina en la que Lara Solsona –Cedeira Delikia–, a pesar de su juventud, cruzó la meta como vigésimo segunda clasificada.