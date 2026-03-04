Mi cuenta

El Balonmano Narón regresa con un golpe de realidad ante el Reconquista

Los de Basoa cedieron en Vigo en su estreno en el grupo por la salvación y el Pontedeume cayó ante un mejor SAR

Redacción
04/03/2026 21:08
Los naroneses no pueden permitirse más tropiezos
Jorge Meis
El nuevo salto a pista de Dispesan Pontedeume y Ojo de Nómada Narón supuso un golpe, de mayor o menor impacto, para las escuadras dirigidas por José Deus y Alejandro Basoa. 

En el cuadro por el título, y tras iniciar su camino con un grandísimo partido ante el Tui, la visita eumesa a Redondela “no fue bien”, señalaba el técnico. El marcador de 31-18 así lo refleja. Una derrota que entraba dentro de lo posible, y más cuando los de la villa se encontraron con un equipo rival “que nos sorprendió. Muy bien armado y con mucha profundidad de banquillo”, apuntaba Deus. Por contra, el Pontedeume contó con bajas sensibles en primera línea, por lo que el encuentro en A Bombonera “se hizo largo”.

La SAR Globalmar supo atacar donde le dolía a los visitantes, sacando al conjunto de Deus a base de defensa, lo que junto con las complicaciones en el ataque de los eumeses hizo el resto. “A veces aguantas y otras te pesan –las bajas”, apuntaba Deus. Y este último fue el caso en Redondela. El conjunto eumés se ve ahora prácticamente obligado a imponerse al Seis do Nadal el domingo por la mañana en A Casqueira para mantener su opciones de fase final.

Sin comodines

Mientras, en el pabellón de Berbés, el Narón iniciaba su camino en el grupo por la permanencia. Una senda que, a priori, parecía que iba a ser más sencilla. Sin embargo, en la pista del Reconquista de Vigo, los de Basoa se encontraron a un rival “bien formado, que hizo su partido y les salió bien” (24-20).

Un duro golpe para un conjunto amarillo que, hasta el final, estuvo peleando por estar en el grupo de arriba. Si bien, ahora en el fango, la realidad golpeó a los naroneses. El Narón contó con hasta siete balones para igualar el duelo. Un empate que nunca llegó y una diferencia de cuatro goles que pudo ser mayor sino fuese por las actuaciones de los metas Alonso y Dopico. Los de Basoa, ya sin comodines, tienen que ganar para no pasar apuros y llegar al objetivo.

