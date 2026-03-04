As Pontes, Moeche, Valdoviño, Cedeira y Cerdido, en el cross Xogade de la villa

Aneiros, en la entrega de premios de la cita Cedida

A Fraga en As Pontes se llenó en la mañana del miércoles de múltiples colores. Los de las indumentarias de cada uno de los centros educativos que participaron en el campo a través escolar del programa Xogade.

Los anfitriones del CEIP Santa María, A Magdalena, A Fraga, junto con los centros de Atios, Nicolás del Río, San Ramón y A Barqueira contaron con casi un millar de deportistas en liza. Una prueba a la que acudió a su entrega de premios la delegada de la Xunta, Martina Aneiros.