As Pontes, Moeche, Valdoviño, Cedeira y Cerdido, en el cross Xogade de la villa

La carrera, con casi un millar de nombres en liza, se disputó en A Fraga

Redacción
04/03/2026 21:04
Aneiros, en la entrega de premios de la cita
Cedida
A Fraga en As Pontes se llenó en la mañana del miércoles de múltiples colores. Los de las indumentarias de cada uno de los centros educativos que participaron en el campo a través escolar del programa Xogade. 

Los anfitriones del CEIP Santa María, A Magdalena, A Fraga, junto con los centros de Atios, Nicolás del Río, San Ramón y A Barqueira contaron con casi un millar de deportistas en liza. Una prueba a la que acudió a su entrega de premios la delegada de la Xunta, Martina Aneiros.

