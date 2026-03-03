San Felipe Ferrol y remoergómetro, la unión perfecta

Escourido, Rodríguez, Alvaré y Vázquez, con sus trofeos y medallas Cedida

En un complicado invierno, incluso para el norte del norte, el remo comarcal ha aprendido a desenvolverse mucho mejor a cubierto y en seco. Con los remoergómetros como principales aliados, el vínculo entre deportistas locales y este indispensable aparato de entrenamiento se ha vuelto mucho más fuerte. Ya lo demostraron en la competición autonómica, y el dominio, la unión y las horas de trabajo sobre la máquina han vuelto a plasmarse ahora en el Campeonato de España.

Los nombres locales cambiaron sus habituales lugares de cobijo y trabajo por el pabellón Cabezo Beaza de Cartagena y allí demostraron que en este tira y afloja no hay quien les gane. Especialmente fuerte se mostró el Remo San Felipe ferrolano que cruzó la península de regreso como la mejor entidad por partida doble.

El club de la ciudad naval fue el mejor tanto en el medallero del Nacional como en del Trofeo Iberdrola de categoría femenina.

Un gran cuarteto

Un Estatal en el que el club local cosechó dos títulos y dos platas. Unos oros protagonizados por Sofía Alvaré Llago y Cristina Rodríguez López y que, asimismo, sirvieron para que la entidad de la ensenada ferrolana levantase el citado trofeo.

Leire Hermida sumó un nuevo título nacional Cedida

Alvaré consiguió la primera posición en cadete sobre 1.500 metros, con una renta de cinco segundos sobre su inmediata perseguidora, mientras que Rodríguez firmó su título con una ventaja de poco más de seis segundos en la competición de peso ligero sobre 2.000 metros. Una regata en la que su compañera Emma Vázquez fue quinta. Un triunfo que se le escapó por décimas a Luis Miguel Escourido en la prueba de 500 metros, en la que fue segundo, al igual que en la competición absoluta de peso ligero.

Un dominio del ergómetro que quedó asimismo reflejado en la prueba infantil femenina, con una Leire Hermida –Remo Cedeira– que sigue “coleccionando” títulos en seco y que en esta ocasión tuvo como compañera en el cajón a Aila Sánchez, del Remo Ares, marcando ambas una considerable distancia respecto a la tercera clasificada.

La aresana Aila Sánchez Cedida

Un pabellón murciano en el que asimismo se disputó el Open de España y en el que muchos de estos nombres repitieron podio y celebración. Fue el caso de estas dos remeras –Sánchez fue también oro en sprint–; de Rodríguez, de Vázquez –ambas en sprint peso ligero, con Rodríguez haciendo doblete, y sub 23– y también de Escourido en sprint absoluto, con su compañero Brais Roca en segunda posición. A estos se unieron los cedeireses Lucía Bellas, bronce en peso ligero, e Iván Sedes, en intelectual masculino. Unos éxitos a más de mil kilómetros que también llegaron por equipos tanto para San Felipe como Cedeira para redondear una gran cita.