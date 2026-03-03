Primer triunfo internacional para Mateo García de los Reyes y Lucas García en Portugal

Los del San Mateo, con su trofeo Cedida

Primer triunfo internacional para la pareja formada por Mateo García de los Reyes y Lucas García. El tándem del Pádel San Mateo se desplazó a un FIP Promises dirimido en Paredes de Coura, en Portugal, en el que la pareja local no tuvo rival dentro de su franja de edad, la sub 12.

Partiendo como cuartos cabezas de serie, los locales doblegaron en la final a los anfitriones Afonso de Carvalho y Martim Baptista (6-1 y 6-3). Un camino por el que dejaron en semifinales a los principales favoritos, los hermanos Xavier y Salvador Condenso. Una muesca más en el palmarés de estos competidores que, si bien no formando pareja, ya habían abierto su concurso internacional en Alicante y en León.