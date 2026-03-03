Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
+Deportes

Oportunidad con empate para Roque Bouza y Lorenzo González

Los canteranos del Círculo Ferrolán jugaron en División de Honor para firmar tablas con el Xaquedrum de Lugo (3-3)

Redacción
03/03/2026 22:04
Formación del CFX A en Lugo
Formación del CFX A en Lugo
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

La jornada de descanso del Círculo Ferrolán B fue aprovechada a la perfección por sus jóvenes integrantes Roque Bouza y Lorenzo González que “subieron” para formar con el conjunto de División de Honor. Una experiencia de la cantera local junto con Marco Antonio Morales, Mariano Ortega, Diego Guerra y Miguel Millán midiendo fuerzas con un Xaquedrum de Lugo ante el firmaron tablas (3-3). Un empate que sabe a muy poco en las aspiraciones al título de los locales. 

Un cuadro de Preferente en el que sí entró en liza un Narón que, asimismo, igualó en marcador (3-3) ante el Arteixo para seguir afianzándose en su plaza de esta categoría de plata gallega. En Primera llegaron las primeras victorias de la mano del CFX C ante el Grupo Salvaje coruñés (3-1) –saltando a la tercera posición en detrimento de un Capablanca que empató con el Exalcohólicos– y del Narón B contra el Cambre B (3,5-1,5), mientras que el Grupo Bazán perdió ante el Xaquedrum. En Segunda, el derbi entre CFX E y Torreón cayó a favor de los ferrolanos. El grupo D ganó al Culleredo y el Narón cedió en Lugo.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

González y Penabad, con sus preseas

Triplete de bronce para Marta González y Eliseo Penabad en la Liga Nacional máster
Redacción
Formación del CFX A en Lugo

Oportunidad con empate para Roque Bouza y Lorenzo González
Redacción
El TDOT, a la derecha, fue el único que pudo puntuar

El TDOT salva los muebles naroneses en una jornada turbulenta para los equipos locales
Redacción
Los del San Mateo, con su trofeo

Primer triunfo internacional para Mateo García de los Reyes y Lucas García en Portugal
Redacción