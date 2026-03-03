Oportunidad con empate para Roque Bouza y Lorenzo González

Formación del CFX A en Lugo Cedida

La jornada de descanso del Círculo Ferrolán B fue aprovechada a la perfección por sus jóvenes integrantes Roque Bouza y Lorenzo González que “subieron” para formar con el conjunto de División de Honor. Una experiencia de la cantera local junto con Marco Antonio Morales, Mariano Ortega, Diego Guerra y Miguel Millán midiendo fuerzas con un Xaquedrum de Lugo ante el firmaron tablas (3-3). Un empate que sabe a muy poco en las aspiraciones al título de los locales.

Un cuadro de Preferente en el que sí entró en liza un Narón que, asimismo, igualó en marcador (3-3) ante el Arteixo para seguir afianzándose en su plaza de esta categoría de plata gallega. En Primera llegaron las primeras victorias de la mano del CFX C ante el Grupo Salvaje coruñés (3-1) –saltando a la tercera posición en detrimento de un Capablanca que empató con el Exalcohólicos– y del Narón B contra el Cambre B (3,5-1,5), mientras que el Grupo Bazán perdió ante el Xaquedrum. En Segunda, el derbi entre CFX E y Torreón cayó a favor de los ferrolanos. El grupo D ganó al Culleredo y el Narón cedió en Lugo.