+Deportes

El TDOT salva los muebles naroneses en una jornada turbulenta para los equipos locales

Sólo el equipo de Segunda Gallega consiguió ganar en un fin de semana lleno de traspiés

Redacción
03/03/2026 22:00
El TDOT, a la derecha, fue el único que pudo puntuar
Cedida
Fin de semana poco fructífero, en lo que a puntos se refiere, para una delegación local que tuvo en el conjunto del TDOT Narón de Segunda División a su único portador de buenas noticias. El conjunto local, en la séptima cita liguera, fue el encargado de puntuar en su duelo ante el Club del Mar sénior (4-1), resarciéndose así de su traspié ante el Zas (0-5). Un tropiezo que también vivieron sus compañeros del Celta Ingenieros ante el Club del Mar Promesas (1-4), quedándose en la sexta y séptima posición de su grupo. 

En Primera gallega, el líder Firacris Narón sumó una inesperada derrota ante el Milagrosa por un ajustado 3-2, si bien logra mantenerse en la primera posición. En las citas estatales tampoco pudieron puntuar los grupo locales, con el Cidade de Narón viendo cómo el líder Visit Pontevedra se llevaba los puntos de A Solaina (1-5), al igual que el San Sebastián de los Reyes en Primera masculina ante el Panadería Santy sin gluten por igual marcador. En Segunda, más ajustada fue la derrota del Tijeritas La Pelu de Sixto ante el Vilagarcía (3-4), mientras que en Tercera, también ante otro primero, el San Ciprián, cayó el Armacón.

