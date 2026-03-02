Victoria de la máster Ainhoa Lechuga en la segunda Copa Promoción

La ferrolana, con su medalla de oro cedida

Las buenas noticias siguen llegando a las filas del Sincro Ferrol y si hace unos días su canterana Silvia Dobarro ponía una nueva muesca en el palmarés de la entidad merced a su bronce gallego alevín, el relevo se lo tomó su compañera y entrenadora Ainhoa Lechuga.

La deportista local se hizo con la primera posición en la segunda jornada de la Copa Promoción, en una cita dirimida en la lámina de agua del Real Club Náutico de Vigo y en la que la nadadora fue la mejor en solo libre master, destacando su ejercicio por su expresividad. Además de Lechuga, también estuvieron en esta nueva parada del trofeo gallego las formaciones infantil y júnior de la entidad de Caranza.

Briana Algaba, Ruth Carrera, Daniela Dapena, Xiana Fernández, Alba López, María López y Vega Martínez firmaron la quinta posición en el cuadro de menor edad, en el que el Acuatic Oleiros fue el ganador. Por su parte, sus compañeras Miriam Couce, Alba Couto, Lucía Cupeiro, Catuxa Díaz, Cecilia Posas y Belén y Sofía Rodríguez terminaron asimismo en este lugar, en su caso en categoría júnior, con una coreografía muy dinámica y exigente estas últimas y por un ejercicio sólido y coordinado, las primeras, en esta nueva cita autonómica.