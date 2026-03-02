Un por dos para el naronés Lois Corral

Corral, en el centro, firmó dos mejores marcas personales Cedida

En una nueva cita autonómica en pista cubierta con Ourense otra vez como sede, el tartán de la ciudad das Burgas sigue presenciando grandes actuaciones, en esta ocasión, de la cantera comarcal. Con la disputa del Campeonato Gallego sub 18, el sábado, y el sub 20, el domingo, la delegación local cerró su concurso con un formidable botín, en el que destacó el integrante del Atletismo Narón Lois Corral en la primera de las franjas de edad.

El naronés se despidió de Ourense con dos nuevas mejores marcas personales que, además, le dieron el título gallego en los 200 metros –22.64– y el subcampeonato en los 60 –7.02–, en unas citas en las que asimismo sus rivales más cercanos también mejoraron sus registros. Una competición sub 18 en la que también la ferrolana Irma Veiguela sigue demostrando su evolución.

Y es que si hace poco más de un mes la integrante del Sanysec Ourense ya rebajaba sus números en la cita de 800 en la Copa Galicia, lo volvió a hacer en este gallego para dejarla en 2:14.26 y colgarse el oro. Una primera posición que también lograron los locales enrolados en el Coruña Comarca Adriana Castiñeira y Bruno Castro.

La primera fue la mejor en salto de altura –1,64 metros–, en una cita en la que la naronesa Carmen Faure fue bronce, y el segundo en triple salto –14,31 metros–.. Una excelentes preparaciones para el próximo Campeonato de España. Un brillo local que todavía resplandeció más con los bronces de Pablo Vázquez y Tania López en los 3.000 metros.

El festival de medallas continúo al día siguiente en este mismo emplazamiento, ahora con la delegación sub 20 como estrella. Tesfaye Chao –Atletismo Narón– y Javier Picos –Marineda– no tuvieron adversario en las pruebas de salto de longitud –6,73 metros– y 800 metros –1:57.32–, respectivamente, para ser los nuevos reyes de estas pruebas en Galicia.

Una lista de destacados nombres en la que también entraron Antía Otero –Sada– y Alba Pena –Ría Ferrol–. La primera fue plata en lanzamiento de jabalina –10,60 metros– y la ferrolana se colgó el bronce en las dos vueltas al anillo, con su compañera Andrea Díaz en la cuarta posición. Un cuarto lugar que también logró el citado Chao en el concurso de triple salto, al no poder acceder a la mejora con sus 12,69 metros en el casillero.