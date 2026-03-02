Mi cuenta

O Esteo echó en falta más rotaciones

El cuadro pontés perdió en Vilalba y cae a la tercera posición de la tabla

Redacción
02/03/2026 06:45
El equipo pontés se mantiene en la segunda plaza
El equipo pontés, durante un tiempo muerto
JORGE MEIS
Otra vez la falta de efectivos condicionó la puesta en escena de O Esteo, además esta vez ante uno de los rivales que están en la zona media-alta de la tabla clasificatoria de la categoría pero que dispone de jugadores de mucho talento. De ahí que con el paso de los minutos el cuadro local fuese imponiendo su mejor físico para anotar dos tantos casi consecutivos antes del descenso y encarrilar el partido a su favor para sumar los puntos.

A pesar de que la escuadra de la villa minera redujo distancias mediada la segunda parte, el encuentro se metió a partir de ahí en un ida y vuelta continua del que la escuadra de Vilalba salió favorecido. Así, poco a poco fue abriendo brecha en el marcador hasta conseguir un resultado holgado para sus intereses.

Con esta derrota, O Esteo baja a la tercera posición, a la espera de ir recuperando efectivos poco a poco.

GRUPO FORMAT villaba  6-2  o esteo
Grupo Format Vilalba: Martín; Isma, Héctor, Hugo, Kevin Chis –equipo titular–, Antón, Dani, Fari, Diego, Álex Durán y Longo.
O Esteo: Regue; Cokito, Matos, Jandro, Adrián –equipo titular–, Rubén, Troncho, Jaco y Gael .
Goles: 1-0, min. 17: Kevin Chis; 2-0, min. 18: Álex Durán; 2-1, min. 29: Ruben; 3-1, min. 36: Álex Durán; 3-2, min. 37: Matos; 4-2, min. 38: Fari; 5-2, min. 39: Diego; 6-2, min. 40: Isma.
Árbitros: Comesaña Álvarez y Otero Mira, del comité gallego. Mostaron tarjetas amarillas al local Longo y a los visitantes Jandro y Cokito. Expulsaron con roja directa a Jaco, de O Esteo.
Cancha; Municipal de Vilalba.
