Rugby Ferrol

Jornada agridulce para el Rugby Ferrol y el Fendestestas en su retorno

El conjunto de la ciudad naval venció en su duelo ante el Zalaeta y el pontés cayó ante el Mareantes

Redacción
02/03/2026 19:48
Imagen de archivo de una partido del Rugby Ferrol
Imagen de archivo de una partido del Rugby Ferrol
Cedida
En el regreso a la acción del Rugby Ferrol y Fendetestas, la nueva jornada de la segunda fase de la Liga Galega sénior de rugby dejó sensaciones agridulces. Si bien el conjunto de A Malata venció en su duelo ante el Zalaeta ATC Arteixo-Santiago R.C. (31-53), el conjunto pontés sucumbió ante el Mareantes R.C.-Barbanza Clínica Mares (36-57) tras cometer muchos errores. 

En la parte positiva está esa victoria del cuadro dirigido por Gus Piñón en un partido “que se presumía fácil, pero que terminó con una primera parte muy ajustada”, indicó. Y es que llegaron “con bastantes bajas y ellos con muchos refuerzos, por lo que consiguieron llegar al descanso igualados. Eso nos hizo sacar nuestro mejor rugby y pudimos ganar gracias a la gran actuación de Sela y Carregal, que dominaron el juego”, apuntó un técnico que aseguró que este duelo les sirve para preparar el derbi del 15 de marzo ante un Fendetestas al que se le resiste la victoria. 

Y es que los ponteses pudieron ganar ante un Mareantes al que “dominamos, pero cometimos moitos erros. Levabamos o partido por onde queríamos, pero pesaron moitos esos fallos. Iso sumado á presenza de Tegetashvili, que foi internacional sub 21 con Xeorxia, foi clave. Cando remontaron entráronnos as presas e puidonos a presión", se lamentó Xosé Montero. 

