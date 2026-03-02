Explosión de Iván Gómez y Hugo González

La delegación local, con el resto de la selección gallega en el Campeonato de España Fegan

Con Málaga como escenario de su particular espectáculo, la delegación comarcal de la natación se hizo con su papel de gran protagonista en el Campeonato de España en edad escolar de Federaciones Autonómicas. Y si bien el combinado “irmandiño” no pudo alcanzar los puestos de privilegio, finalizando sexta entre las 17 selecciones participantes, este “top 10” gallego se vio gratamente endulzado por las actuaciones de los nadadores locales Hugo González González –Náutico de Narón– e Iván Gómez Caneiro –Natación Cedeira Muebles García–.

El canterano naronés no sólo no tuvo rival en todas las citas en las que participó, sino que, además, se trajo de regreso a casa cuatro nuevas mejores marcas autonómicas en su franja de edad, doce años. González fue el mejor en las cuatro competiciones individuales en las que participó –100 metros espalda, estilos y mariposa, así como los 50 de esta última modalidad–, consiguiendo la primera posición con autoridad y además de ese oro los citados nuevos mejores registros autonómicos.

Además, González completó su maratoniana participación en Málaga con la octava y novena posición en el 4x100 libre y 4x200. Un recital del naronés que le hizo finalizar como el quinto mejor nadador de la competición estatal.

También muy aplaudida fue la actuación del cedeirés Iván Gómez. Caneiro. El de la villa finalizó decimotercero en 200 libre, si bien lo destacable de esta posición fue su gran registro. Un 2:16.07 que supuso romper la marca gallega más antigua, en la franja de doce años, y que permanecía sin ser batido desde hace casi medio siglo, concretamente desde 1979.

Toda una celebración para el propio Gómez, su club y la natación local y autonómica. Un botín de mejores marcas que el de la villa llenó también con su sexta plaza en los 800 con un 9:33.60 que, de nuevo, lo coloca como el mejor gallego en esta cita y en esta edad. Un gran campeonato que el canterano cedeirés completó con otro “top 10” en los 400.

Una representación masculina de la comarca que se completó con la también aplaudida actuación de Alejandro López –Natación Ferrol– , siendo decimoséptimo en 400 estilos.

En las pruebas femeninas, las grandes promesas locales también tuvieron sus momentos destacados. En el caso de Martina García –Marina Ferrol–, la de Batallones casi voló en el agua andaluza para ser sexta en la competición de 200 mariposa. Rozó también el “top 10” en un hectómetro en el que ella y Carla Pico –Natación Ferrol– terminaron undécima y duodécima, respectivamente. La del club de Caranza subió puestos en la prueba de los 100 estilos, en la que fue séptima.

En los 400 metros, su compañera de club Sabela García tuvo también una actuación destacada, siendo décima clasificada. Lola Piñeiro y Anita Otero inscribieron sus nombres como decimocuarta en los 200 braza, la primera, y como vigésimo segunda y vigésimo quinta en 800 libre y 400 estilos, la segunda. Una competición nacional muy celebrada y valorada por la delegación local.