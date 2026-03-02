El Natación Ferrol, bronce en un Juan Varela en el que se impuso el Portamiñá lucense

Un momento de la competición dirimida en Batallones Cedida

Es la cita con premios económicos más suculentos del calendario gallego y por eso más de 200 nombres quisieron secundar la disputa del Memorial Juan Varela-Trofeo Internacional Concello de Ferrol, dirimido en la piscina de Batallones. Una presencia de toda Galicia que quedó patente en el podio final, con Portamiñá de Lugo en lo más alto, seguido por el Ponteareas y con el Natación Ferrol ejerciendo la representación local en esta terna como tercero.

Un cajón que casi logró, precisamente, el internacional del club de Caranza Sergi Navarro, cuarto en la tabla individual de los mejores. El ferrolano fue ganador de 200 y 100 espalda, en las que, además, estuvo acompañado en ambas por Daniel Meizoso –Náutico de Narón–, bronce. Otro de los triunfos de la delegación local llegó para la anfitriona Marina Carrasco –Marina Ferrol–, la mejor asimismo en el doble hectómetro espalda –fue segundo en cien–, con otro doblete local con la naronesa Martina Xia Rico.

Foto de familia de los mejores clubes Cedida

Nerea López, Mario Maneiros y Lucía Villarnovo –Natación Ferrol– concluyeron segundas en 50 libre y 400 estilos, respectivamente. Unos podios que completaron con sus bronces Teo Sanesteban, Nico Astigarrabía –en dos ocasiones–, Laura Aneiros –Marina– y Villarnovo, Maneiros y Ángel Martínez completaron estos terceros lugares.