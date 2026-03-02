El Costa Ártabra regresa a la senda triunfal ante el Porriño

Imagen del encuentro entre Porriño y BBCA Cedida

Tardó en llegar, pero por fin lo hizo. El Costa Ártabra masculino logró su primera victoria en la segunda fase de la Primera Autonómica tras superar a un Porriño Baloncesto Base que no puso las cosas nada fáciles (79-86). Esta, además, fue la única victoria local este fin de semana, ya que tanto el equipo femenino, como el Basket Ferrol y el Baxi Ferrol Hotel Almirante perdieron sus respectivos compromisos.

Y eso fue una pena porque esta jornada baloncestística comenzó de la mejor manera, con ese importante triunfo del BBCA. Los de Carlos Cotovad, sabedores de que tenían que empezar a sumar para no perder comba con los equipos punteros, salieron a por todas desde el inicio ante un equipo que posee la plantilla más completa de la categoría. En este acto inicial fue tal el nivel que se cerró con un apretado 25-23. En el segundo, las defensas dieron un paso adelante, algo que beneficia al conjunto ártabro, que gracias a un triple de Isma, se marchó al descanso mandando en el marcador (44-46).

Tras el paso por los vestuarios, la igualdad se mantuvo y la intensidad no dejó de crecer. Ambos equipos lucharon al máximo, pero es el BBCA quién logró salir con ventaja al cuarto definitivo (60-64). En él, los ferrolanos subieron un poco el ritmo, con lo que lograron romper el encuentro y sumar su primera victoria. La única local en este fin de semana.

Y es que poco después fue el turno del Basket Ferrol, que lucha por no descender. En un partido clave ante el Berberecho de Noia (70-57), los de Suso Varela perdieron tras un encuentro "en el que no estuvimos bien. Era la primera vez que jugábamos con esa presión y nosotros lo dejamos claro en la semana porque tienen que crecer mentalmente, pero no salió el duelo que queríamos porque estuvimos algo agarrotados", indicó el técnico.

En este sentido, apuntó que "es cierto que no defendimos bien, pero nos lastró mucho ese dos de diecinueve en triples y el nueve de veintisiete en tiros libres. Sólo con meter la mita desde la personal hubiésemos estado ahí. Los chavales acabaron muy tocados, pero estamos nosotros para animarlos. Tiene que servirnos de experiencia y para seguir trabajando con más ganas", sentenció el preparador naronés.

La cosa tampoco le fue mucho mejor al Costa Ártabra femenino en la Primera Nacional. El conjunto dirigido por Carlos Vázquez cayó ante el Universidad de Oviedo (91-37) en un choque en el que “los árbitros no nos dejaron jugar nada. Las rivales nos sacaban de la pista a golpes, nos agarraban y empujaban y no había ninguna falta. Las nuestras se desquiciaron porque no podían moverse”, comentó enfadado el entrenador, al tiempo que añadió que “vinieron con el ‘scouting’ hecho porque nuestras jugadoras que están más minutos en pista, en el inicio del segundo cuarto, ya tenían dos faltas cada una y así no pudimos jugar. Nos fue imposible competir”, sentenció. Sin duda, un duro golpe, como el que encajó el Baxi Ferrol, que perdió ante el Seis do Nadal-Coia (61-56), en un partido muy igualado y que se decidió al final.