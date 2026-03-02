Mi cuenta

El Basketmi Ferrol cae en una disputada prórroga

El conjunto de la ciudad naval realizó un gran partido ante el cuarto clasificado

Redacción
02/03/2026 19:43
El Basketmi cayó en casa por un solo punto
Después de luchar hasta el final por la victoria, ésta le fue esquiva a un Abeconsa Basketmi Ferrol que cayó en los últimos instantes de la prórroga ante el AGC-ADIV (55-56). Desde el inicio del choque se pudo palpar que iba a ser un partido muy disputado. 

Ambos equipos salieron a por todas para sumar un importante triunfo. Para los ferrolanos supondría cortar su mala racha y escalar hasta la quinta posición, para los visitantes acechar la tercera. Eso provocó muchos fallos, pero el equipo que menos cometió fue el de la ciudad naval, que tuvo varias rentas. Sin embargo, cuando parecía que la victoria podía quedarse en Ferrol, apareció el iraní Mosa, exjugador del Basketmi, para empatar el encuentro y mandarlo a la prórroga. Ahí, ambos lucharon hasta el final, pero el AGC-AVID tuvo un poco más de suerte y se hizo con el triunfo. 

