La reina Belén Toimil aplaza la sucesión con un nuevo título nacional

Belén Toimil, en el podio del Campeonato de España "indoor" RFEA

Las coronas se le acumulan, si eso puede suceder, a la reina, a la gran monarca y dominadora del peso nacional en los últimos seis años. Una Belén Toimil que desde el 2020 lo ha ganado todo, al aire libre y en pista cubierta, en el territorio nacional y en la tarde del sábado continuó con su mandato en el Velódromo de Valencia.

Una lanzadora mugardesa que llegaba todavía con el aroma de su mejor marca de la temporada, esa lograda hace pocas jornadas en la República Checa. Unos 17,80 metros que, desgraciadamente, no pudo repetir en las instalaciones valencianas. No le hizo falta para sumar un nuevo oro y seguir siendo la rival a batir.

Toimil continúa compitiendo sola, para sí misma. Y en ese sentido, y después del golpe sobre la mesa dado en el meeting plata checo, todavía no ha ganado. Sus primeros lanzamientos, eso sí, de 15,69 y 15,80 metros la llevaron ya a la primera posición en el concurso de peso estatal, firmando nulo en el tercero -un concurso en el que Xiana Lago, del Ría Ferrol, no pudo entrar en la mejora, siendo undécima con 13,54 metros-.

Y en este momento, si alguien podía hacerle sombra, al menos momentánea, a Toimil fue la sub 23 Tilena Martínez, hija del plusmarquista Manolo. La manzana no cae muy lejos del árbol, y la de Sprint León firmó unos 15,84 metros –mejor marca personal– con los que, por unos minutos, se colocó primera.

Y Toimil dijo, hasta aquí. Sus dos siguientes lanzamientos no tuvieron contestación, 16,37 y 16,89 metros. Todavía no es hora de la sucesión y la de Mugardos se mantiene en el trono, al menos, un año más para alegría propia y ajena.