La reina Belén Toimil aplaza la sucesión con un nuevo título nacional
La mugardesa, que sólo se vio eclipsada de manera momentánea por Tilena Martínez, mantiene su trono desde 2020
Las coronas se le acumulan, si eso puede suceder, a la reina, a la gran monarca y dominadora del peso nacional en los últimos seis años. Una Belén Toimil que desde el 2020 lo ha ganado todo, al aire libre y en pista cubierta, en el territorio nacional y en la tarde del sábado continuó con su mandato en el Velódromo de Valencia.
Una lanzadora mugardesa que llegaba todavía con el aroma de su mejor marca de la temporada, esa lograda hace pocas jornadas en la República Checa. Unos 17,80 metros que, desgraciadamente, no pudo repetir en las instalaciones valencianas. No le hizo falta para sumar un nuevo oro y seguir siendo la rival a batir.
Toimil continúa compitiendo sola, para sí misma. Y en ese sentido, y después del golpe sobre la mesa dado en el meeting plata checo, todavía no ha ganado. Sus primeros lanzamientos, eso sí, de 15,69 y 15,80 metros la llevaron ya a la primera posición en el concurso de peso estatal, firmando nulo en el tercero -un concurso en el que Xiana Lago, del Ría Ferrol, no pudo entrar en la mejora, siendo undécima con 13,54 metros-.
Y en este momento, si alguien podía hacerle sombra, al menos momentánea, a Toimil fue la sub 23 Tilena Martínez, hija del plusmarquista Manolo. La manzana no cae muy lejos del árbol, y la de Sprint León firmó unos 15,84 metros –mejor marca personal– con los que, por unos minutos, se colocó primera.
Y Toimil dijo, hasta aquí. Sus dos siguientes lanzamientos no tuvieron contestación, 16,37 y 16,89 metros. Todavía no es hora de la sucesión y la de Mugardos se mantiene en el trono, al menos, un año más para alegría propia y ajena.
Pedro Osorio, Anxo Lado e Inés Oitaven rozan la clasificación en el velódromo valenciano
Ninguno de los nombres locales en el Nacional absoluto de Valencia pudo, finalmente, avanzar a la final. El ferrolano Pedro Osorio –Gimnástica Pontevedra– lo intentó en la segunda serie de 800 metros, arriesgando y tras ver una rapidísima primera carrera con José Ignacio Pérez Camino firmando 1:48.52, y con Pablo Sánchez-Valladares y Alejandro Ríos bajando ambos de 1:49.
Osorio se colocó en cabeza ya en la primera vuelta, en donde vivió el ataque de Pablo Sanz que le llevó a ponerse tercero. Todavía tenía una marcha más el local en las piernas y así lo hizo saber en la recta final. Una gasolina extra que sí le valió para superar a Marçal Herraiz al sprint, pero no para ser primero ni meterse por tiempos en la final con su 1:49.78.
Mucho más cerca se quedó el vimiancés del Narón Anxo Lado, que tuteó a Attaoui en la siguiente manga para ser segundo con 1:49.27, por 21 del ganador. Mientras, Inés Oitaven rozó la clasificación al ser segunda en los 400, al igual que su compañera en el Ría Francisca Segura, cuarta en 60 lisos.