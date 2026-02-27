Un minuto para que Cedeira vuelva a ser medallista mundial

Pérez, durante la competición autonómica disputada en Noia Cedida

Sobre una virtual alfombra roja competirán este sábado los cedeireses Justo Pérez y Marcos Casal. Concretamente en unos escenarios que “soportarán” el gran peso, responsabilidad y asimismo celebración de que estos dos nombres del Remo Cedeira sean unos de los que representarán a España en la final del Mundial de remo “indoor”.

Una prueba que se dirime online -y podrá seguirse en este enlace de la World Rowing- y en la que sólo están presentes los seis mejores de todo el globo tras las citas clasificatorias disputadas hace unas jornadas. Un privilegio que la entidad de Cedeira vuelva a estar presente en una competición que, cabe recordar, el propio Pérez ya ganó en dos ocasiones en veteranos.

Lluvia de metales para la comarca Más información

El sadense busca el tercer oro, y quizá también el cuarto, ya que competirá tanto en en el cuadro de 65-69 años como en la cita de un minuto. Unas pruebas que Pérez llevará acabo en Cartagena, sede del Nacional, y con la cita de éste incluida en el programa de competición a las cuatro de la tarde, con la segunda parada prevista a las 22.00 horas en la sede del Club de Regatas. Por su parte, Casal se estrena en la prueba internacional y lo hará compitiendo en casa a las 16.05 horas en la cita de minuto.