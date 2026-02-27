Un minuto para que Cedeira vuelva a ser medallista mundial
El club de remo de villa cuenta con el veterano Justo Pérez y el canterano Marcos Casal en la final internacional de remo “indoor”
Sobre una virtual alfombra roja competirán este sábado los cedeireses Justo Pérez y Marcos Casal. Concretamente en unos escenarios que “soportarán” el gran peso, responsabilidad y asimismo celebración de que estos dos nombres del Remo Cedeira sean unos de los que representarán a España en la final del Mundial de remo “indoor”.
Una prueba que se dirime online -y podrá seguirse en este enlace de la World Rowing- y en la que sólo están presentes los seis mejores de todo el globo tras las citas clasificatorias disputadas hace unas jornadas. Un privilegio que la entidad de Cedeira vuelva a estar presente en una competición que, cabe recordar, el propio Pérez ya ganó en dos ocasiones en veteranos.
El sadense busca el tercer oro, y quizá también el cuarto, ya que competirá tanto en en el cuadro de 65-69 años como en la cita de un minuto. Unas pruebas que Pérez llevará acabo en Cartagena, sede del Nacional, y con la cita de éste incluida en el programa de competición a las cuatro de la tarde, con la segunda parada prevista a las 22.00 horas en la sede del Club de Regatas. Por su parte, Casal se estrena en la prueba internacional y lo hará compitiendo en casa a las 16.05 horas en la cita de minuto.