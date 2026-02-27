Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
+Deportes

Un derbi en Vilalba para el nuevo inicio de O Esteo

El equipo pontés, que llega en una inusitada situación, se anotó el duelo de la primera vuelta por 9-2

Redacción
27/02/2026 18:02
Iván López, animando a los suyos en la pista de A Fraga
Iván López, animando a los suyos en la pista de A Fraga
Jorge Meis
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

En las 22 jornadas disputadas de Segunda B, nunca O Esteo se había encontrado en la situación que intentará enmendar en la tarde del sábado. Los de Iván López afrontan el siempre intenso e interesante derbi ante el Grupo Forma-t Vilalba –17.30 horas– con dos derrotas consecutivas en su casillero, y sin esperar la tercera. 

Sin duda, la mejor manera de volver a sumar de tres será en este choque “diferente. Un derbi onde o que levas traballado ao mellor rómpese todo nos primeros minutos, e iso sempre iguala moito as cousas”, señala el técnico Iván López, “independientemente da posición na clasificación –los vilalbeses son novenos y los ponteses segundos”. 

Un choque, en el que, además de ganar, O Esteo busca encontrarse con su solidez defensiva y mayor efectivad en las transiciones, en un duelo que se podría decidir por detalles. Los ponteses ya saben lo que es ganar  este derbi, consiguiéndolo en la primera vuelta por un claro 9-2. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Iván López, animando a los suyos en la pista de A Fraga

Un derbi en Vilalba para el nuevo inicio de O Esteo
Redacción
Pedro Osorio, durante el Meeting de Ourense, sigue mejorando en cada competición que va

Toimil y Osorio, las bazas en el Nacional
Redacción
Iván Puentes, en una imagen de archivo, espera conseguir un gran resultado

Puentes y Arenal encabezan a la comarca en Cáceres
Redacción
Los representantes del Narón O Freixo que acudirán a Santander

Narón O Freixo, Kang y Juancho Vázquez, a por todas en Santander
Redacción