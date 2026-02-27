Un derbi en Vilalba para el nuevo inicio de O Esteo

Iván López, animando a los suyos en la pista de A Fraga Jorge Meis

En las 22 jornadas disputadas de Segunda B, nunca O Esteo se había encontrado en la situación que intentará enmendar en la tarde del sábado. Los de Iván López afrontan el siempre intenso e interesante derbi ante el Grupo Forma-t Vilalba –17.30 horas– con dos derrotas consecutivas en su casillero, y sin esperar la tercera.

Sin duda, la mejor manera de volver a sumar de tres será en este choque “diferente. Un derbi onde o que levas traballado ao mellor rómpese todo nos primeros minutos, e iso sempre iguala moito as cousas”, señala el técnico Iván López, “independientemente da posición na clasificación –los vilalbeses son novenos y los ponteses segundos”.

Un choque, en el que, además de ganar, O Esteo busca encontrarse con su solidez defensiva y mayor efectivad en las transiciones, en un duelo que se podría decidir por detalles. Los ponteses ya saben lo que es ganar este derbi, consiguiéndolo en la primera vuelta por un claro 9-2.