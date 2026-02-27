Mi cuenta

Diario de Ferrol

+Deportes

Siguiente escalón en el ascenso de Remo Ares, Cedeira y San Felipe

Los clubes locales participan en el Campeonato de España de remoergómetro en Cartagena

Redacción
27/02/2026 20:58
Leire Hermida y Aila Sánchez, oro y bronce en el Gallego, estarán en Cartagena
Cedida
Tras su gran actuación en el Campeonato Gallego disputado en Noia, la delegación local busca ahora seguir brillando un poco más lejos, concretamente en el Campeonato de España y en el Open Indoor que este fin de semana se disputa en Cartagena. Remo Ares, Cedeira y San Felipe de Ferrol serán las entidades comarcales que demuestren el gran nivel local también en seco. 

El club de la ciudad naval estará representado por un Miguel Escourido que hará triplete –2.000, 500 y equipos–, con Cristina Rodríguez y Emma Vázquez con doblete –peso ligero y por conjuntos–, en una delegación que completa la cadete Sofía Alvaré. Cedeira entrará en liza con sus canteranas Lucía Bellas y Leire Hermida –esta también por equipos–, así como con Iván Sedes en paralimpico. Una lista larga de opciones de medallas en la que también figura la aresana Aila Sánchez, asimismo en el cuadro de edad infantil.

