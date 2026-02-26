Toimil y Osorio, las bazas en el Nacional

Pedro Osorio, durante el Meeting de Ourense, sigue mejorando en cada competición que va Cedida

Durante este fin de semana, todos los ojos del atletismo local, comarcal, autonómico y nacional estarán fijos en Valencia debido a la disputa del Campeonato de España de ‘short track’, en el que, como no podía ser de otra forma, Ferrolterra estará representada de la mejor manera posible.

La persona encargada de encabezar esta expedición será la mugardesa Belén Toimil. La la del Playas de Castellón se planta en tierras valencianas con la intención de buscar su sexto entorchado seguido en lanzamiento de peso para así, seguir rompiendo con todo lo establecido. Además, se presentará el Palacio Velódromo Luis Puig en plena forma después de que esta misma semana lograse su mejor marca de la temporada al conseguir 17,80 metros en la cita del World Athletics Indoor Tour Silver disputada en Nehvizdy (República Checa), el mismo lugar donde logró la mínima para acudir a los Juegos Olímpicos de París 2024.

Toimil, que compite este sábado a las 17.50 horas, espera que ese buen hacer se replique en Valencia, donde tendrá bastante competencia como Fiona Mar Villaroel, que viene de ganar en Sabadell el campeonato nacional ‘short track’ sub 23, Tilena Martínez, subcampeona de España sub 23 bajo techo, o la deportista del Ría de Ferrol Xiana Lago.

Pero ellas dos no serán las únicas grandes bazas del atletismo comarcal, sino que también estará Pedro Osorio, en el 800. El ferrolano, que finalizó séptimo en el Meeting Internacional de Ourense, llega con mucha confianza y con la misión de meterse en la final de una prueba en la que habrá muchísimo nivel debido a la presencia del plusmarquista nacional y tercero del mundo en Nanjing 2025, Elvin Josué Canales; a la participación de Mohamed Attaoui, así como el olímpico en Tokio 2021 Pablo Sánchez-Valladares. Por suerte, Osorio no estará solo, ya que también participará Anxo Lado, del Atletismo Narón. Todo ello será entre las 12.35 y las 12.53 horas de este sábado.

Más presencia

Apenas unos minutos antes, la comarca ya estará en liza gracias a Ana Carvajal y Noelia Medina. Las dos deportistas del Ría Ferrol participarán en la prueba de 1.500 sobre las 12.00 horas. En ella, intentarán dar la sorpresa y meterse en la última ronda, donde casi con total seguridad estarán Marta García, que firmó la tercera mejor marca española de la historia en la Orlen Copernicus Cup de Torun y que aspira a ser la primera atleta en conseguir el doblete 1.500-3.000, la olímpica Lorena Martín o Naima Ait Alibou.

De igual manera, ese mismo sábado, sólo que a las 10.20 horas, será el turno de Francisca Segura y Nuria Muntaner, ambas del Ría, que participarán en 60 metros lisos, una prueba en la que un pequeño error se paga caro. Además, se enfrentarán a Jaël-Sakura Bestué, olímpica en Tokio 2021 y París 2024, la campeona de España sub 23 Elene Guiu o la ganadora nacional del 100 metros al aire libre Aitana Rodrigo. Sin duda, son tres de las muchas rivales a las que tendrán que superar para conseguir un preciado metal.

Pero esto tendrá lugar mañana sábado, un día con mucho ajetreo, pero la competición, tanto para todo el mundo como para la comarca, arrancará este viernes con la celebración del 200 metros femenino –las eliminatorias empiezan a las 17.55 y terminan a las 18.20–. Allí, Nuria Muntaner (Ría Ferrol) buscará poner el nombre de la comarca entre las mejores del país. Igual que intentarán hacerlo Inés Oitaven y Teresa Ribas, compañeras de Muntaner, en el 400 a las 19.30 horas. Las dos deportistas tienen muchas opciones de meterse en las semifinales o incluso en la final, pero deberán dar su mejor versión para conseguirlo.

Por último, la competición para Ferrolterra se cerrará el domingo a partir de las 10.50 horas, cuando comience el concurso de triple salto en el que María Barros (Ría Ferrol) quiere seguir con su progresión meteórica, lo que le hace plantarse en este campeonato con la quinta mejor marca de todas las participantes. Sin duda, este certamen nacional está cargado con un sabor comarcal, que demuestra el buen hacer en el atletismo.