Puentes y Arenal encabezan a la comarca en Cáceres

Iván Puentes, en una imagen de archivo, espera conseguir un gran resultado Cedida

Comienza la temporada nacional de duatlón y lo hace con una prueba muy exigente, a la par que emocionante, el Campeonato de España que se disputará este fin de semana en Cáceres. En él, como no podía ser de otra manera, habrá bastantes representantes locales, todos ellos encabezados por Iván Puentes (Triatlón Ferrol) e Iratxe Arenal (Náutico de Narón).

Junto a ellos también acudirán Joan Ferrer, Mario López, Luis Rilo, Tom Rodríguez y Juanchi González, del equipo ferrolano; Álvaro Cerro, Tomás y Carlos Bautista Bugarín, Nerea Rodríguez, Víctor Alías y Miguel Arbesu, del Narón; y Lara Solsona y Diego Carballeira, del Delikia.

En cuanto a la competición, se dividirá en dos días. El primero de ellos, este sábado, a partir de las 15.45 horas, darán comienzo las carreras élite, en la que los participantes se enfrentarán a cinco kilómetros a pie, 20 de ciclismo y 2,5 de carrera, mientras que el domingo se celebrarán los campeonatos de España en dos distancias, Estándar, a partir de las 9.00 horas, y Sprint. En la primera categoría, los grupos de edad afrontarán diez kilómetros a pie, 40 kilómetros en bicicleta, y una carrera final de cinco kilómetros, mientras que en la modalidad sprint las distancias se reducirán a la mitad.

Los primeros en abrir la veda serán Iratxe Arenal y Lara Solsona, con la prueba femenina, mientras que la masculina, en la que competirán Iván Puentes, Víctor Alías, Carlos Bautista, Miguel Arbesu y Diego Carballeira, arrancará a las 18.00. El domingo, por una parte, será el turno Mario López, que correrá en distancia sprint, mientras que Luis Rilo, Juanchi González y Tom Rodríguez competirán en la distancia estándar sin drafting, es decir, sin posibilidad de rodar en pelotón en la parte de ciclismo. Por último, este mismo día competirán los juveniles Álvaro Cerro, Tomás Bautista y Nerea Rodríguez.